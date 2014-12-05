Ermenice bölümünde dersler boş geçiyor!

YÖK’ün kararı ile Edirne Edebiyat Fakültesi bünyesinde 3 yıl önce açılan Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kayıt yaptıran toplam 16 öğrenci bu yıl ders alamıyor. Eylül ayında başlayan akademik yılın başından beri dersleri boş geçen öğrenciler, sorunun çözümü için dekanlığın önerdiği başka bölümlere kaydırılmaları yönündeki girişimin de sonuçlanmadığını söyledi.

Ali Can Zeray'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, bölümün 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Duman, öğretim görevlisi bulunmadığı için derslerinin boş geçtiğini belirterek şöyle dedi:

"Üç yıl önce bölüme kayıt yaptırdım. İlk 2 yıl hiçbir sorun olmadı. Ben ve diğer arkadaşlarımız dersleri tam aldık. Şu an haftada 1 gün bölüme gelip sadece Rusça görüyoruz. Diğer derslere hoca olmadığından giremiyoruz. Okul yönetimi bu yıl hocaların sözleşme yenilemediğini söylediler. Diğer bölümlerde vizeler yapıldı. Şimdi finaller yapılacak ama, hala ortada öğretim görevlisi yok. Mağduruz. hocalar gitmiş bizimle ilgilenen yok. Bize 'sizi diğer bölümlere kaydıracağız ve sorunu çözeceğiz' dediler. Fakat iki aydır bundan da bir ses çıkmadı. Bir an önce sorunun çözülüp, tercih edip istediğimiz bölümde okumaya, eğitim almaya devam etmek istiyoruz."

Dekan: Hoca bulamıyoruz

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Duymaz, Ermeni Dili Edebiyatı Bölümü'nde eğitim veren öğretim üyelerinin yabancı uyruklu olması nedeniyle sözleşmeli çalıştırdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bölüm açılırken ana dilden hocalar getirdik. Sözleşmesi dolan hocalar bu yıl tekrar sözleşme yapmadı. Anlaşamadık ve bu nedenle eğitim veremiyoruz. Bunun üzerine Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin eğitimini devam ettirebilmek için hoca arayışına başladık. Kendi imkânlarımızla bu bölümde eğitim verecek hoca arayışına girdik. İstanbul Milli Eğitim Müdürü'nü aradım bölümümüzü anlattım. Bölümdeki programı yürütecek hoca aradığımızı söyledim. İstanbul’da Ermeni Liseleri var, başka azınlık okulları var. 'Siz onların muhatabısınız, onlar veya çevrelerinde belki bizim programı yürütecek hocalar bulunabilir' dedim. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nden bu yönde talepte bulundum. İlgileneceğini söyledi. Bize bazı isimler verdi. Biz onlarla temasa geçtik fakat bizim programı yürütecek hoca bulamadık."

'Önümüzdeki yıl öğrenci almayı düşünmüyoruz'

Bölümde öğrencilere eğitim verecek, öğretim üyesi bulamayınca çareyi öğrencileri diğer bölümlere kaydırmakta bulduklarını kaydeden Duymaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Bir yandan zaman ilerliyor. Biz hoca bulamamanın yanında ne yaparız diye düşündük. Okulumuzda Ermeni Dili ve Edebiyatı okuyan öğrencilerimizi topladık, 'hoca bulamadık sizi yakın bölümlere kaydırmak istiyoruz' dedik. Maksadımız onların görüşlerini alıp problemi çözmekti. Daha sonra onları diğer bölümlerde okumalarına ikna ettik. Bu bölümlere puanlamayla girildiği için, diğer bölümlere düşük ya da yüksek puan olduğundan, bunu okulumuzun senatosunda değerlendirip ortak kararla konuyu Yüksek Öğrenim Kurulu’na bildirdik. Şimdi YÖK’ten gelecek cevabı bekliyoruz. Biz bu arada hoca aramaya devam ediyoruz. Bir an önce hoca bulup eğitim vermeye devam etmeyi hedefliyoruz. Hatta sadece Türkiye değil Azerbaycan, Rusya gibi ülkelerden hoca arayışı içindeyiz. Biz bu bölümü kapatmıyoruz, fakat hoca sorununu çözülmeden de önümüzdeki yıl bu bölüme öğrenci almayı düşünmüyoruz."