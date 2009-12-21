Ermeni ve Süryani yazarların ismi sokaklarda yaşayacak

T24 - Diyarbakır Sur Belediye Meclisi 3 sokağa Ahmet Arif, Naum Faik Palak ve Mıgırdiç Margosyon'ın ismi verilmesini kararlaştırdı





Diyarbakır’ın Sur ilçe Belediye Meclisi 3 sokak ismini değiştirilmesini kararlaştırdı.

Sur Belediye Meclisi 9 Aralık 2009 günkü oturumunda, Hasırlı Mahallesi Direkçi Sokağına Ermeni yazar "Mıgırdiç Margosyan", Ziya Gökalp Mahallesi Puşucu 1. sokağına Süryani yazar "Naum Faik Palak" ve Fatih Mahallesi Yağcı Sokağına ise "Ahmet Arif" ismi verilmesini kararlaştırdı.



Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, sokak isimlerini değiştirmenin en temel gerekçelerinin Diyarbakır’ın sanatsal öneme sahip kişiliklerine sahip çıkmak olduğunu söyledi. Ahmet Arif’in tanınan ve bilinen bir şair olduğunu, Arif’in doğduğu evin sokağına ismini vererek, ona vefa borcunu ödediklerini kaydetti.





Demirbaş, bu çalışmayla aynı zamanda kentin değerlerine sahip çıkarak Diyarbakır’ın tanıtımını sağladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Diyarbakır’ın tanıtımına hem kitaplarıyla destek olan sayın Mıgırdiç Margosyan hem de Diyarbakır’ın farklı bir kültürü, bir kültürel mirası olarak Ermeni halkından olması nedeniyle böyle bir kadirşinaslık örneğini yapmak istedik. Dünyaca tanınmış olan bir yazarımıza sahip çıkmak istedik. Yine aynı şekilde Naum Faik Palak isimli yazarımız önemli bir edebiyatçıdır. Kendisi Amerika’da vefat etmiş bir Süryanidir. Onun da doğduğu evin sokağına ismini verdik. Diyarbakır’ın sanatçı kişiliklerine sahip çıkıyoruz. Diyarbakır’ın bu anlamda tanıtımına sahip çıkmak, aynı zamanda Diyarbakır’da var olan çok kültürlülüğü, çok kimlikliliği, çok inançlılığın nasıl bir arada barış içerisinde olduğunu göstermeye çalışmak. Bu günlerde en çok ihtiyacını duyduğumuz şey barış, demokrasi ve kardeşliktir. Bir anlamıyla da biz Diyarbakır’ın sokaklarından bütün Türkiye’ye bunu bir kez daha söylemek istiyoruz."



Demirbaş, isim değişikliğine ilişkin aldıkları kararı Sur Kaymakamlığına gönderdiklerini ifade ederek, "Sur kaymakamlığı 2 isim kabul etti. Sadece Naum Faik Palak ismini Dışişleri Bakanlığına ilettiklerini, Türk vatandaşı olup olmadığını araştıracaklarını söylediler. Ama bunu doğru bulmuyoruz. Çünkü Türkiye’nin birçok yerinde cadde eve sokaklara Türk vatandaşı olmayan insanların da isimleri verilmiştir" dedi.

