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Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu: Türkiye ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) Ermeni Patriği seçimlerine yönelik tartışmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, "Türkiye, ilk defa böyle bir şey ile

08 Şubat 2018 19:50


Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) Ermeni Patriği seçimlerine yönelik tartışmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, \"Türkiye, ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya. Ermeni cemaati tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Eğer patriğimize bir şey olursa tabi ki seçim yapılacak\" dedi. 

İSTANBUL VALİLİĞİ\'NİN YAZISI

İstanbul Valiliği,  5 Şubat\'ta Türkiye Ermeni Patrikhanesi\'ne gönderdiği yazısında yapılması planlanan patrik seçimleri için \'gerekli koşullar oluşmadığını\', Başepiskopos Karekin Bekçiyan\'ın Patrik Kaymakamı statüsünü tanımadıklarını, Aram Ateşyan\'ın Patrik Genel Vekilliği görevinin devam ettiği belirtilmişti. Tartışmalar üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  Çırağan Sarayı\'nda Ermeni vakıflarının yöneticileriyle bir araya geldi. 
Dün basına kapalı gerçekleşen toplantıya Bakan Soylu\'nun yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz de katıldı. 
Aralarında Ermeni vakıflarının yöneticileri ile iş adamlarının aralarında yer aldığı görüşmenin istişare toplantısı olduğu öğrenilirken,  toplantıda Bakan Soylu\'nun katılımcıları dinlediği ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Toplantı 3 saat sürdü.  


BAKAN İLE YAPILAN GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Toplantıya katılan Ermeni Vakıfları Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Bakan Soylu ile yapılan dünkü görüşmede Türkiye Ermeni Patrikhanesi makamına yenisinin seçilmesine ilişkin taleplerin gündeme geldiğini söyledi.  

Görüşmeyi DHA\'ya değerlendiren Bedros Şirinoğlu, şunları söyledi:
\"İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu dün bizlere bir davet verdi. Kendisi, konuyu incelediklerini bize anlatarak; \'her zaman Ermeni cemaatinin yanındayız. Ermeni cemaati bizim vatandaşlarımızdır, hiçbir ayrımcılık yoktur. Ancak bunun böyle olması gerekiyor. 2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararına istinaden Mutafyan ölene kadar Patrik Genel Vekilli olarak Aram Ateşyan kalacak\' dedi.  Mutafyan (Türk Ermeni Patrikhanesi Patriği)\'ın ölümünden sonra da seçimlerin yapılacağını söyledi\" 

\"İLK DEFA BÖYLE BİRŞEY OLUYOR\"

Bedros Şirinoğlu, İstanbul Valiliği\'nin patrikhane seçimlerine ilişkin 5 Şubat tarihli \'seçimler için gerekli koşulların olmadığı\' yönündeki kararının doğru olduğunu, sağlık sorunları nedeniyle Patrik Mutafyan\'ın yerine Patrik Genel Vekilliği yapan Aram Ateşyan\'ın görevine devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Mutafyan\'ın hastalığı nedeniyle Ruhani Meclis Divanı\'nın isteği üzerine Bakanlar Kurulu\'nun 2010\'da aldığı kararı hatırlatan Şirinoğlu, buna göre Mutafyan\'ın vefat etmesi durumunda ancak seçimlerin yapılabileceğini yineledi. 

Şirinoğlu, \"Bugüne kadar zaten hep seçimler oldu. Ancak Türkiye, ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya. Ermeni cemaati tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Eğer patriğimize bir şey olursa tabii ki seçim yapılacak\" dedi. 

\"SEÇİM İSTEYENLERE SAYGIMIZ VAR ANCAK ÖNÜMÜZDE BİR BAKANLAR KURULU KARARI VAR\"

Görüşmeye katılanlar arasında patriklik seçiminin yapılması yönünde görüş belirtenlerin de bulunduğunu aktaran Bedros Şirinoğlu, \"Onlara da saygımız var. Ancak önümüzde bir Bakanlar Kurulu kararı var. Bu kararı çıkarttıran kişiler, bugün karşı geliyorlar. Bu çocuk oyuncağı değil. Seçimin bir an önce olmasını isteyenler de zaten buna uymuşlardı; şimdi de son bir, iki senedir seçim olsun diyorlar.  Bana göre onların düşüncesi, \'devlet bu işi yokuşa sürüyor, seçim yaptırmıyor\' şeklinde. Ama bu durumda seçim olmaz. Ne zamanki Patriğimize bir şey olur, o zaman bizim cemaatimiz seçimlerini yapar\" ifadelerini kullandı. 

(FOTOĞRAF)

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