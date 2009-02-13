Ermeni tasarısı için Başbakan'a rapor sunuldu

Washington'da Yahudi örgütlerinin temsilcileriyle görüşen AKP'li vekiller, Başbakan Erdoğan'a Ermeni tasarısının Kongre'den geçmemesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin rapor sundu.



İkisi AKP'li, biri MHP'li vekilden oluşan üç kişilik TBMM heyeti, ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama ekibiyle görüşmek üzere gittiği ABD'de, Yahudi lobileriyle de programda olmayan görüşmeler gerçekleştirdi. Sözde 'Ermeni soykırımı' yasa tasarısının gündeme gelmesi üzerine, 13 ayrı Yahudi örgütü ile jet hızıyla temas kuran heyet, Yahudi lobilerinden destek istedi. Başbakan Erdoğan'ın Davos çıkışının ardından gerçekleşen görüşmelerde, Türkiye'ye yönelik endişelerini ortaya koyan Yahudi örgütleri, 'Tasarının geçmesini ne engelleriz ne destekleriz. Nötr davranırız' mesajı verdi. Heyetteki AKP'li vekiller, tehlike çanları çalan Ermeni soykırım yasa tasarısına yönelik bu gelişmeyi raporlaştırıp Başbakan Erdoğan'a sundu.



Yahudi örgütleriyle görüşüldü



Heyette, AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel, AKP Çankırı Milletvekili ve Dış İşleri Başkan Yardımcısı Suat Kınıklıoğlu ile MHP İstanbul Milletvekili AB Uyum Komisyonu üyesi Prof. Dr. Mithat Melen var. Amerikalı dört senatörün, 24 Nisan'ın 'Ermeni soykırım günü' olarak tanınması amacıyla hazırladığı taslak için harekete geçen heyet, ABD'de etkin olan Yahudi örgütlerinden randevu aldı. Türk vekiller AIPAC, ADL, National Jewish Democratic Council (Ulusal Yahudi Demokrat Konseyi), DIR, World Zionist Council (Dünya Siyonist Konseyi), AJC'M'TEE, UJC, Republican Jewish Coalition (Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu) başta olmak üzere, toplam 13 örgütün yöneticileri ile bir araya geldi.



'Öldürmeyi iyi bilirsiniz' tepkisi



Görüşmede, Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki tavrı ve verdiği mesajların 'Yahudi düşmanlığı anlamına gelmediği' anlatıldı. Türk vekiller, Erdoğan'ın antisemitizmin (Yahudi karşıtlığı) bir insanlık suçu olduğunu dile getirdiğini belirterek şu mesajı verdi: 'Başbakan Gazze saldırısına yönelik konuştu. Türkiye, tarih boyunca Musevilere destek vermiş, Osmanlı döneminde İspanya'dan kaçan Yahudilere kucak açmıştır. Askeri ve ekonomik ilişkilerimiz göz ardı edilmeyecek büyüklüktedir.'



'En fazla nötr davranırız'



MUSEVİ örgütler, Türkiye'deki gelişmeler ve Davos'ta yaşananlardan duydukları rahatsızlıkları ortaya koydu. Türkiye'nin Ortadoğu'daki arabuluculuk misyonunun zedelendiğini savunan örgütler, 'Türkiye'de Yahudi karşıtlığı giderek artıyor. Türkiye'de yaşayan Musevi kökenli Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğinden endişeliyiz' görüşünü dile getirdi. Erdoğan'ın, Hamas'ın attığı roketleri göz ardı ederek, sadece İsrail'i suçlamasının doğru olmadığını kaydeden Musevi cemaati, 'Başbakan'ın 'Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz' sözleri kabul edilir değil' dedi.



Daha önceki yıllarda Türkiye'ye 'soykırım tasarısı' konusunda destek veren Yahudi örgütlerinin temsilcileri, bu kez olumlu bir yanıt vermedi ve 'En fazla nötr davranırız, daha fazlasını beklemeyin' dedi.



Clinton ve Gates önemli



AKP'li vekiller Başbakan Erdoğan'a Türkiye'nin ne yapması gerektiğini şöyle özetledi:



* Ermeni tasarısının, Ermenistan'la aramızdaki normalleşme sürecine büyük darbe vuracağını anlatmalıyız.



* Obama'nın dış politika ekibini Türkiye'yi yakından tanıyan isimlerden seçmesi verdiği önemi gösteriyor. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Savunma Bakanı Robert Gates'le üst düzeyde sürekli temasa geçmeliyiz.



* Ermeni tasarısının Kongre'ye sunulması durumunda ne olacağına ilişkin farklı görüşler mevcut. İlişkilerimizin devamı ve ABD'nin Ortadoğu politikası nedeniyle zamansız olduğunu savunanlar az değil.



* TBMM heyeti daha çok ABD'ye gitmeli ve temaslarda bulunmalı.