'Ermeni soykırımının olmadığını kanıtlayın' ödevine tepki

9 Eylül Üniversitesi'nde bir öğretim üyesinin “Ermeni soykırımı olmadığını kanıtlayan belgelerle ödev hazırlanmasını” istemesi tepki çekti. Öğretim üyesinin bu isteğini öğrencilere duyurduğu yazının sosyal medyada paylaşılması tartışma yarattı.

9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit'in öğrencilerine verdiği bir ödev, dün akşam sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Bahadır Özgür’ün Radikal’deki haberine göre, Başyiğit, öğrencilerine vize sınavı yerine geçecek, "Ermeni soykırımı iddialarını çürüten" bir ödev yazmalarını istedi. Ve odasının kapısına da şu notu astı:

"Ermeni sorunu, ortaya çıkışı, sözde soykırım iddialarına karşı Türkiye'nin soykırım yapmadığını belgelerle açıkladığınız ödevlerinizi 18. 12. 2014 tarihinde vize sınavında teslim ediniz."

'Bu nasıl bilimsel yaklaşım?'

Öğrenciler de bu notun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Ermeni vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi Başyiğit'e tepki gösterdi. Twitter'da yaşanan tartışmada ödevin "soykırım olmadığını kanıtlayan belgelerle..." kısmının neresinin bilimsel olduğu sorulurken, daha baştan böyle bir önyargı ile bir üniversitede sınav yapılmasını eleştirdiler.

Twitter'da tartışmaya katılanlar, bir öğrencinin soykırım olduğuna dair bir ödev verdiği zaman Başyiğit'in ne yapacağını da sordular.

Tüm gece devam eden tartışmaya Başyiğit ise geç saatlerde Twitter hesabından eleştirilere yanıt verdi. "Ben sadece bilimsel bir soru sordum. Aslında keşke bana yanıt için bir iki belge okuyup gönderseniz" dedi.

'Lavaşı aldılar, toprak da isterler'

Başyiğit sınavın sonuçlarını da paylaşacağını duyurdu.

9 Eylül Öğretim üyesi Türkan Başyiğit, özellikle Ermeni sorunu konusundaki çalışmalarıyla biliniyor. Ancak Twitter hesabından bu konuda yaptığı yorumlar çoğu zaman da tepki çekiyor. Başyiğit daha önce de lavaşın UNESCO tarafından Ermenistan lehine tescil edilmesi üzerine "Lavaşı da aldılar, bunlar şimdi bizden toprak da isterler" yorumunda bulunmuş ve yine tepki çekmişti. Teşkilat-ı Mahsusa'yı öven yorumları da yine tartışma yaratan tweet'lerin başında geliyor.