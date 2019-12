'Ermeni protokollerini meclisten derhal çek'

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan ile imzalanan protokoller Meclis'ten derhal geri çekilmeli" dedi.



Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.



Bahçeli, Türkiye'nin, uluslararası ilişkilerde ve özellikle milli meselelerde, yakın geleceğini etkileyecek hassas ve sancılı bir döneme girdiğini kaydetti.



"Kafkasya'da dar bir coğrafyaya sıkışmış Ermenistan'ın bile hükümetin teslimiyetini kendisi için fırsata dönüştürdüğünü ve Cumhuriyet tarihi boyunca elde edemediği hamle gücüne ve söz söyleme hakkına bu iktidarla ulaştığını" ileri süren Bahçeli, "Ermenistan'la protokollerin imzalanmasıyla birlikte Türkiye'nin içine düşürüldüğü utanılacak durumun bütün çıplaklığıyla açığa çıktığını" iddia etti.



Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"AKP hükümetinin, futbol maçı bahanesiyle başlatılan ilişkileri bu şekliyle sürdürmesi ve bu ülke ile sınırın açılmasını ve diplomatik ilişki kurulmasını öngören protokolleri imzalaması işin başından tarihi bir yanılgı olmuştur. Anayasası ile Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sorgulayan, soykırım yalanını milli dava olarak benimseyen ve Azerbaycan'ın topraklarının beşte birini işgal eden Ermenistan'la, hem uluslararası hukuka aykırı ve hem de düşmanca tutum ve politikalarını değiştirmeden kurulan ilişkiler baştan sona yanlıştır."



"Ermenistan Anayasa Mahkemesinin protokollerin içeriği, kapsamı ve anlamı konusunda aldığı kararın da AKP hükümeti için uyarıcı olmadığını" savunan Bahçeli, Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin protokolle ilgili verdiği, bu ülke anayasasındaki Batı Ermenistan, 1921 Kars Antlaşması, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına atıfta bulunan kararını hatırlattı.





Dağlık Karabağ ön şartı



Ermenistan yetkililerinin de "1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusundaki kampanyanın devam edeceğini ve Dağlık Karabağ ön şartının hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini" her vesileyle açıkça dile getirdiklerine işaret eden Bahçeli, "AKP hükümeti bütün bu gelişmeler karşısında bugüne kadar sessiz ve tepkisiz kalmıştır. Bu ağır ve tek taraflı dayatmalara açık şartlar altında, protokollerin Türkiye bakımından geçersiz ve hükümsüz olduğunu açıklayamamış ve bunları TBMM'den geri çekme basiretini gösterememiştir" ifadesini kullandı.



Türkiye'nin "ezik ve teslimiyetçi tavrından cüret alan" Ermenistan'ın tehditlerini ağırlaştırarak sürdürdüğünü öne süren Bahçeli, "Bu küstahlıklar karşısında Başbakan ve hükümeti, protokolleri suni teneffüsle yaşatmak gayreti içine girmiş, Ermenilerin peşinde koşarak ricacı duruma düşmüştür" dedi. -BAŞBAKAN





Erdoğan'ın ABD gezisi



Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın, "1915 olaylarının tartışma konusu yapılmayacağı, protokollerde kurulması öngörülen tarih komisyonunda bu konunun görüşülmeyeceği"ne ilişkin açıklamalarına da dikkati çeken Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-14 Nisan tarihlerinde yaptığı ABD gezisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.



Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:



"ABD Başkanı'nın Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşme sürecinin ön şartsız ilerletilmesi ve protokollerin onay sürecinin anlayışıyla bir an önce sonuçlandırılması yolundaki görüşünü değiştirmemesi, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'yi nasıl bir çıkmaza sürüklediğinin son örneği olmuştur. Soykırım iddiaları karşısında Obama'nın tavrını soranlara 'kendi takdiridir' diyerek, bu ihtimal karşısında itiraz edeceği ve karşı duracağı yerde, takdir ve onay yetkisini yabancı devlet adamına veren bir zihniyet çürümüşlüğünün ülkemize daha fazla yarar sağlamasının mümkün olmayacağı da ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin onuru ve haysiyeti, Türk milletinin izzet-i nefsi, Başbakan ve AKP hükümeti tarafından bir kere daha ayaklar altına alınmıştır. Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın her fırsatta, Türkiye'nin protokol müzakerelerinde Dağlık Karabağ sorununu hiçbir şekilde gündeme getirmediğini, şimdi böyle bir ön şart ileri sürmenin kabul edilemeyeceğini ifadeyle, protokollerin TBMM tarafından en kısa zamanda onaylanması için adeta ültimatom verdiği bilinmektedir."



Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın ayrıca, "Bu yapılmadığı takdirde Ermenistan'ın, protokollerin onay işlemini durdurarak bunları Parlamento'dan geri çekeceği" tehdidinde de bulunduğunu kaydeden Bahçeli, nitekim 22 Nisan'da Ermenistan'da koalisyon hükümetinde yer alan partilerin, protokollerin Ermenistan meclisinin gündeminden çıkarılması ve onay sürecinin askıya alınmasını kararlaştırdıklarını hatırlattı. Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:



"Türk milletinin tarihi hakları ve haysiyeti açısından AKP hükümetinin Türkiye için yapması gerekenlerin, Ermenistan hükümeti tarafından Ermeni çıkarları için yapılıyor olması AKP için tam bir ibret ve iflas tablosudur. Ermeni siyasetçilerin kendi ülkeleri için gösterdikleri hassasiyeti, Türkiye'nin Başbakanı'nın gösterememiş olması, milletimiz ve siyasetimiz açısından utanç vericidir. AKP kadrolarının girdiği teslimiyet ve boyun eğme süreci, sözde Ermeni soykırım iddialarını bir tarihe dayandırmak isteyen mihrakların seçtiği 24 Nisan günü yaklaştıkça Türkiye ve AKP hükümeti üzerindeki baskılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da artmaya başlamıştır. Söz konusu tarihte dünyaya yayılmış Ermeni lobilerinin yaygarası ile harekete geçen yabancı kamuoyu, Türkiye ve Türk tarihi karşıtı gösteriler düzenlemekte, şerefli tarihimiz yalan ve iftiralarla aşağılanmaya çalışılmaktadır."





"Dayatmalar daha da artmıştır"



"Ermeni diasporasının merkezi olan ABD'de tarihi gerçeklerin bilinmesinden çok, Türk milletinin aşağılanmasını misyon kabul etmiş uslanmaz Türk düşmanlarının ve iş birlikçilerinin lobi faaliyetlerinin hız kazandığını" ifade eden Bahçeli, "ABD'nin soykırımı tanıması için yıllardan beri Kongre nezdinde çok yoğun çaba gösteren Ermeni diasporası, bu konuda AKP hükümetinden buldukları fırsatla hayli mesafe almışlardır" dedi.



Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Seçimler öncesi Ermeni lobisine söz vererek kendisini bağlayan ve sözde soykırımı destekleyen Obama'nın başkan seçilmesiyle birlikte AKP hükümeti üzerindeki dayatmalar daha da artmıştır. AKP'nin bu konudaki ezikliğinden cesaret alarak sürekli telkinlerde bulunmakta olan ABD, şimdi bunu bir baskı aracı olarak kullanmaya çalışmaktadır. ABD yönetimi, sözde Ermeni soykırım yalanlarının kabulü konusunu ülkemiz için açıkça bir tehdit ve şantaj malzemesi haline getirmiştir. Son günlerde de 'soykırım denildi mi, denilmedi mi' tartışmaları arasında Ermenistan'la imzalanan protokollerin TBMM'den çıkartılması için baskı ve dayatmalarının yoğunlaşacağı anlaşılmıştır. Gelişmeler Türkiye'nin, AKP zihniyetinin vereceği yeni tavizler, Ermenilerin yeni dayatma kampanyaları, ABD'nin giderek hükümetin alanını daraltan baskı denklemine sıkıştırılmak istendiğini göstermektedir ve AKP bu tuzağa adım adım girmiş, çıkış yolunu kaybetmiştir. Her yıl hükümet üzerinde bir tehdit olarak kullanılan ABD Başkanı'nın '24 Nisan mesajı' geçtiğimiz sene 'soykırım' sözcüğünün İngilizcesi değil de Ermenicesi geçtiği için AKP kadrolarını çok sevindirmişti. Başbakan Erdoğan ve soykırım iddiacılarının gözleri ve kulakları yine Washington'a çevrilmiş, bütün dikkatleri verilecek mesaja yoğunlaşmıştır."



Her yıl 24 Nisan tarihi öncesi ABD başkanlarının ecdat hakkında verecekleri karar veya sarf edecekleri sözlerin kendileri açısından bir anlamı bulunmadığını, ne söylenirse söylensin, ecdadın kalplerindeki yerini ve gönüllerindeki önemini asla değiştirmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, daha bu ülkeler yeryüzünde bile yokken binlerce yıldır var olan Türk milletinin, ABD'nin baskı ve şantajları karşısında boyun eğerek, milli çıkarları, onuru ve haysiyeti üzerinden bir bedel ödemesinin hiçbir şart altında kabul edilemeyeceğini belirtti.



"Hükümetin böylesi bir süreçte ısrar ederek içine düşeceği zillet, Türk tarihine ve büyük Türk milletine ihanetle eş anlamlı olacaktır" görüşünü savunan Bahçeli, "Bu durumda, Başbakan Erdoğan'a çağrımız, ABD'nin ağzına bakmaktan artık vazgeçmesi, Erivan'la başlattığı teslimiyet sürecinin iflas ettiğini görmesi ve protokollerin geçersiz ve hükümsüz hale geldiğini ilan ederek bunları TBMM'den derhal çekmesidir" ifadesini kullandı.