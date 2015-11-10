Ermeni öğrenciler TEOG’da din sınavına da katılacak

Geçen yıl ilk kez Musevi Ortaokulu öğrencileri TEOG’da muaf oldukları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden sınava girmişti. Bu yıl da Ermeni öğrenciler din sınavına katılacak.

AGOS’un haberine göre, İstanbul’da toplam 13 Ermeni İlköğretim Okulu’nda okuyan toplam 218 öğrenci ilk kez bu yıl din sınavına girecek. Ermeni öğrencilerin yanıtlayacağı din dersi sorularını tıpkı Musevi öğrencilerde olduğu gibi cemaat ile bu okullarda görevli öğretmenler hazırladı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da onayladı.

Ermeni din dersi sınavına Ermeni okullarında okuyan öğrenciler girecek. Özel okullarda okuyan Ermeni öğrenciler ile Musevi öğrenciler bu sınavdan muaf olacak.

TEOG tarihleri ise şöyle:

TEOG sınavlarına 8. sınıfta okuyan toplam 1 milyon 174 bin 427 öğrencinin girmesi bekleniyor. İlk dönem sınavları 25-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan TEOG’un mazeret sınavları 12 ve 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek. İkinci dönem ortak sınavları ise 27 ve 28 Nisan’da, mazeret sınavları da 14 ve 15 Mayıs’ta yapılacak.