Ermeni mezarlığı'nın üzerine tuvalet yapılması TBMM gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, Van Edremit Belediyesi’ne atanan kayyım tarafından tarihi Dilkaya Höyüğü’ne açılan halk plajı ve hem Ermeni Ressam Arshile Gorky’nin doğduğu yer olan hem de Ermeni mezarlığı olan alana yapılan tuvalet ve soyunma kabinlerini TBMM’ye taşıdı.

Duvar'da yer alan habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergeleri veren Bakan, tarihi bir bölgenin neden sit alanı olmaktan çıkarılarak kamu hizmetine açıldığını irdeledi. Dikkatleri bölgeye plaj ve tuvalet yapılması için Bakanlık izninin olup olmadığına çeken Bakan, bölgeyi ve höyüğü tahrip eden defineciler ile tarihi bölgede bu yapılara izin verenler hakkında işlem başlatılıp başlatılmadığını da sordu.

CHP’li Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a sordu:

“Ülkemize ait tarihi değerleri barındıran, oldukça değerli tarihsel bulgular içerdiği bilim insanları tarafından tespit edilen bir bölgeye plaj ve tuvalet yapılması için Bakanlığınızdan izin alınmış mıdır? Bölgeyi ve höyüğü tahrip eden defineciler ve bu yapılara izin verenler hakkında işlem başlatılmış mıdır? Bakanlığınız Dilkaya Höyüğü’nü korumak ve gelecek nesillere taşımak adına ne gibi tedbirler almıştır?”

CHP’li Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye sordu:

“Hem ülkemize ait tarihi değerleri barındıran, hem de belli bir dine bağlı kesimin manevi değerlerini yansıtan bir alana neden tuvalet yapılmıştır? Oldukça değerli tarihsel bulgular içeren bir alan neden sit alanı olmaktan çıkarılıp plaj yapılmış ve kamu hizmetine açılmıştır? Bölgeyi ve höyüğü tahrip eden defineciler ve bu yapılara izin verenler hakkında işlem başlatılmış mıdır?”