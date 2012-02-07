T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ermeni mezarlığını belediye onaracak

Malatya Ermeni Mezarlığı'ndaki yanlışlıkla yıkımın ardından, Malatya Belediyesi yıkılan bölümleri yeniden inşa edecek.

07 Şubat 2012 02:00

 
T24 - Malatya Ermeni Mezarlığı'ndaki yanlışlıkla yıkımın ardından, Malatya Belediyesi yıkılan bölümleri yeniden inşa edecek.



Doğan Haber Ajansı muhabiri Mikail Pelit'in haberine göre; açıklamada, Malatya HAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Hosrof Köletavitoğlu ve dernek yöneticilerinin Malatya Valisi ve Malatya Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmeler sonucunda, yıkılan binaların Malatya Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmesinde mutabık kalındığı belirtildi.


HAYDER: Yıkımın telafi edileceğine inancımız tam

Belediye tarafından yapılacak inşaatın projesi ve kontrolünün kendilerinde olacağı kaydedilen HAYDER açıklamasında, Malatya Belediyesi’nin yapıları anahtar teslimi olarak çok kısa bir sürede Ermeni cemaatinin kullanımına sunacağı vurgulandı. Yazılı açıklamalarda şu görüşlere yer verildi:

"Ermeni toplumunda ve Türkiye kamuoyunda büyük bir infial yaratan yıkımın, yerel yöneticilerimiz tarafından telafi edileceğine inancımız tamdır. Bu sayede, daha önce planladığımız gibi, bu yılın yaz aylarında dünyanın dört bir köşesine dağılmış Ermenilerin, Malatya’da hemşerileriyle birlikte geçmişlerine dua edebilecekleri günü gerçek kılacağımıza inanıyoruz. Ayrıca son günlerde oluşan bilgi kirliliğinin de giderilmesi gerekmektedir.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24