Ermeni mezarlığını belediye onaracak



T24 - Malatya Ermeni Mezarlığı'ndaki yanlışlıkla yıkımın ardından, Malatya Belediyesi yıkılan bölümleri yeniden inşa edecek.





Doğan Haber Ajansı muhabiri Mikail Pelit'in haberine göre; açıklamada, Malatya HAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Hosrof Köletavitoğlu ve dernek yöneticilerinin Malatya Valisi ve Malatya Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmeler sonucunda, yıkılan binaların Malatya Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmesinde mutabık kalındığı belirtildi.





HAYDER: Yıkımın telafi edileceğine inancımız tam



Belediye tarafından yapılacak inşaatın projesi ve kontrolünün kendilerinde olacağı kaydedilen HAYDER açıklamasında, Malatya Belediyesi’nin yapıları anahtar teslimi olarak çok kısa bir sürede Ermeni cemaatinin kullanımına sunacağı vurgulandı. Yazılı açıklamalarda şu görüşlere yer verildi:



"Ermeni toplumunda ve Türkiye kamuoyunda büyük bir infial yaratan yıkımın, yerel yöneticilerimiz tarafından telafi edileceğine inancımız tamdır. Bu sayede, daha önce planladığımız gibi, bu yılın yaz aylarında dünyanın dört bir köşesine dağılmış Ermenilerin, Malatya’da hemşerileriyle birlikte geçmişlerine dua edebilecekleri günü gerçek kılacağımıza inanıyoruz. Ayrıca son günlerde oluşan bilgi kirliliğinin de giderilmesi gerekmektedir.





