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Politika

Ermeni mezarlarının yıkımı TBMM'de

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, Malatya’da Ermeni gasilhanesinin...

03 Şubat 2012 02:00


Hülya Karabağlı
T24/ ANKARA 

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, Malatya’da Ermeni gasilhanesinin yıkılmasını TBMM gündemine taşıdı. Ermeni vatandaşlarının ceplerinden çıkan parayla gasilhanenin yaptırıldığına dikkat çeken Akkiraz, “Malatya’da Ermeni vatandaşlarımız tarafından paraları kendilerince ödenerek yapılan Ermeni Mezarlığı’ndaki gasilhane belediye tarafından yıkılmıştır” dedi. 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin , vatandaşlarının inançsal kimlikleri üzerinden ayrım yapmadan herkese eşit davranmayı kurucu felsefesinde benimsemiştir” diyen  Akkiraz,  Başbakan tayyip Erdoğan’a gasilhaneyle  ilgili sorular yönlendirdi: 

-Ermeniler, inançsal ihtiyaçlarını giderme konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hizmet almakta mıdır?

-Malatya gibi inançsal hassasiyetin yüksek olduğu, hatta Zirve Yayınevi katliamı gibi olayların yaşandığı bir şehirde azınlık kapsamında olan Ermenilerin inançsal güvenliği sağlanmakta mıdır?

-İleri demokrasi Cemevi yıkmak, Ermenilerin gasilhanelerini yıkmak olarak adlandırılabilir mi?

-Dindar bir nesil yetiştirme konusundaki hassasiyetiniz, İslamın farklı yorumları ve azınlık inançları konusunda nasıl bir yöntem izleyecektir?

-Malatya’da yaşanan bu elim olayın failleri konusunda soruşturma açacak mısınız? 


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