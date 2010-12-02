Ermeni halkı patriklerini kendi seçmek istiyor

T24- Türkiye Ermenilerinin ruhani lideri Patrik Mesrob Mutafyan'ın tedavisi mümkün olmayan hastalığıından dolayı fiilen boşalan patriklik makamına, cemaat geleneklerine uygun olarak seçim yapılması için “Patriğimizi Seçmek İstiyoruz İnisiyatifi” oluşturdular ve bugün düzenledikleri bir basın toplantısı ile taleplerini kamuoyuna açıkladı.

Patrik Mesrob II'nin yerine yeni patrik seçme taleplerinin Hükümet tarafından geleneklere aykırı olarak reddedildiğini belirten inisiyatif sözcüleri, Hükümet'in Mesrob Mutafyan yaşadığı sürece yeni patrik seçimi yapılamayacağını bu yüzden Patrikhane Ruhani Meclisinin bir “Genel Patrik Vekili” seçilmesini önerdiğini belirttiler ve Ruhani Meclis'in, hükümetin ortaya attığı “olmayan bir makamı varmış” kabul ederek Ruhani Mecis Başkanı Aram Ateşyan'ı”Genel Patrik Vekili” seçtiğine işaret ettiler.

Böylece ceaat üyelerirnin seçme hakkının fiilen ellerinden alındığını belirten “Patriğimizi Seçmek İstiyoruz İnisiyatifi” sözcüleri kuruluş gerekçelerinin de sadece seçim haklarını elde etmekten iaret olduğunu vurguladılar.

Basıon açıkaması metnini ve bugüne kadar gelen sürece açıklayan sözcülerden Harut Özer bu amaçla Ermeni cemaatı içinde bir imza kampanhası başlattıklarını ve bugüne kadar yaklaşık 20 bin dolaylarında olan seçme hakkına sahip Ermenilerden 5.359 imza toplandığını ve imzaarın sayısının hergün arttğını belirtti.

Bir sivil inisiyatifin dini konuda etkinlik göstermesiyle ilgili olarak gazetecilereHarut Özer şunları söyledi:

“İlk bakışta Ruhani Önder seçimi için biz sivillerin çaba göstermesi tarafınızdan iyi anlaşılmayabilir. Ancak bilinmesi gerekir ki, dünyada ruhani önderini sivillerin oy çokluğu ile seçen tek kilise Ermeni Kilisesi’dir. Ermeni toplumu her seçim bölgesinde nüfus yoğunluğuna bağlı olarak seçimde kendini temsil edecek sayıda temsilciyi seçer, bu sivillere 1/7 oranında ruhani katılır ve gizli oyla Patrik adaylarından birini yeni ruhani önder olarak seçerler.

Ancak Hükümet, Ermeni toplumu adına patrik seçimi gerçekleştirmek için yapılan başvuruyu, Patrik Mesrob II'nın hayatta olduğu gerekçesiyle reddetmiş, bunu yerine bir Patrik Genel Vekili'nin Patrikhane organları tarafından seçilebileceği yanıtını vermiştir. Bu durum, Ermeni toplumunu yüzyıllardır sahip olduğu ruhani önderini kendi iradesiyle seçme hakkından mahrum bırakmıştır.”

“Patriğimizi Seçmek İstiyoruz İnisiyatifi”nin basın açıklaemasının tam metni ise şöyle:

Patrik Mesrob II’nin rahatsızlığı sonrası ortaya çıkan yeni bir patrik seçme gereksiniminden doğan seçim talebimizi “Bu isteğinizin yasal karşılığı yok” diyerek reddeden yetkililer, Ermeni Kilisesi geleneklerinde olmayan bir “Patrik Genel Vekilliği” unvanı ihdas ederek seçim yapma hakkımızı elimizden almıştır.



Demokratik ve laik bir hukuk devletinde, Ermeni toplumunun geçmişten gelen en önemli haklarından biri olan Patriklik seçimine müdahale edilerek toplumun seçme hakkını ortadan kaldıran böylesi bir düzenleme kabul edilemez.



İstanbul Valiliği'nin gönderdiği yazıyla Ermenilerin Patrik seçme hakkını yok eden ve adeta bunu bir atamaya dönüştüren hükümet kararındaki gerekçelerin adil olmadığını düşünüyoruz.



Aşağıda imzası olan bizler, telafisi olmayan ve toplumumuzu haklarından mahrum eden bu karar karşısında sessiz kalmayacağız.



Haklarımızın iadesi için ilgili tüm merciler nezdinde yapılacak girişimleri destekleyecek ve tüm hukuki yollar tükenene kadar haklı talebimizin takipçisi olacağız