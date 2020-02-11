Ermeni devrimci Orhan Bakır'ı konu alan 'Alnında Kılıç Yarası: Armenak' belgeseli yasaklandı

Ermeni devrimci Orhan Bakır'ın yaşamını konu alan 'Alnında Kılıç Yarası: Armenak' belgeseli yasaklandı.

'Alnında Kılıç Yarası: Armenak' belgeselinin İstanbul'daki Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’ndeki gösterimi İstanbul-Kartal Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Gösterimlerinin engellenmesi üzerine belgeselin yapımcısı Mayıs Kolektifi, Change.org’da yasağı kınayan bir kampanya başlatıldı.

'Bakur (Kuzey)' adlı belgeselden dolayı hapis cezasına çarptırılan gazeteci - yönetmen Ertuğrul Mavioğlu da Armenak belgeselinin yasaklanmasına tepki göstererek, kamuoyunu belgeseli sahiplenmeye çağırdı.

Mavioğlu, yasak kararının Ermeniler'e yaşam hakkı tanınmayacağı anlamına geldiğini belirterek yasak kararının arkasında birçok amacın yattığını dile getirdi. Mavioğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Armenak belgeselinin yasaklanması, kötücüllüğü toplumsal ilişkilerin temeli haline getirmek isteyen muktedirin kaçınılmaz refleksidir. Çünkü Armenak’ta herhangi bir devrimci değil, aynı zamanda temas ettiği herkeste unutulmaz bir etki bırakmış, eşitlikçi, paylaşımcı, insanlığın ürettiği iyi değerlerin taşıyıcılarından biri olan Orhan Bakır anlatılıyor. Bu nedenle Armenak belgeselinin yasaklanmasını sadece kınamayıp geçmeyelim, bu belgeselin yapımcılarıyla dayanışma içinde olmakla da yetinmeyelim. Asıl olarak Armenak’ın ulaşabildiğimiz her yerde gösterilmesini ve izlenmesini sağlayalım. Devrimci hafızanın silinmesinin önü ancak böyle kesilebilir."