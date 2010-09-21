Ermeni ders kitapları okutulmaya başlandı

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın devrim gibi kararı hayata geçti. Ermeni okullarında çocuklar artık, yeni müfredata göre hazırlanmış Ermenice Hayat Bilgisi ve Matematik kitapları okuyacak



Ermeni açılımına Milli Eğitim Bakanlığı, büyük katkı sağladı. Ermeni Okulları, yeni eğitim yılına bakanlığın hazırladığı müfredata uygun Ermenice Ders Kitapları ile 'merhaba' dedi. Akşam gazetesinde yer alan habere göre;



Artık, Ermeni Okullarında 1, 2 ve 3'üncü sınıflar Matematik ve Hayat Bilgisi dersleri ve bu derslere ait çalışma kitapları 'Ermenice' oldu. Basılan 24 bin adet kitap ücretsiz dağıtıldı.



Kumkapı Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu'nun 45 öğrencisi dün sabah sınıflarına girdiklerinde yeni kitaplarını sıralarında buldular.



Okul Müdürü İhsabet Çatanaslan daha önceki uygulamayı şöyle anlattı:



'Kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları ile birebir çeviri şeklinde. Okullarımızda daha önce okutulan kitaplar 1972 yılından kalma müfredata göre hazırlanmış çevirilerden ibaretti. Şimdi öğrencilerimiz derslerini daha güncel bir müfredat ile üstelik Ermenice olarak görebilecekler. Öğrencilerimiz çok iyi Ermenice biliyor. Daha önceki ders kitapları Türk- Ermeni Azınlık Okulları ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde oluşturulan öğretmenler kurulu tarafından çeviri yapılarak hazırlanıyordu. Tabi ki bu zor bir süreçti' diye konuştu.







