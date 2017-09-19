Ermenek'te minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK(Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde kontrolden çıkan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3\'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Ermenek- Mut karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Mersin\'in Mut İlçesi\'nden Ermenek\'e gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 27 J 9925 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi olay yerinde öldü, sürücüyle birlikte 7 kişide yaralandı. Jandarma ölen kişi ve diğer yaralıların kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.



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