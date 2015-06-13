Ermenek’te madenciler can verirken, teknik nezaretçi defterlerde tahrifat yapmış!

Ermenek’te 18 işçinin can verdiği faciada, teknik nezaretçi defterde geçmişe dönük şekilde “Sondaj makinesinin temini tebliğ edildi” diye ekleme yapmış.

Karaman’ın Ermenek ilçesi’nde 28 Ekim salı günü, eski ocakta biriken suyun basması sonucu 34 madenciden 18’i ocakta mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Has Şekerler Madencilik Şirketi’nin sahibi Saffet Uyar ise suyu dışarı basacak zorunlu sondaj makinesini pahalı bulduğu için alamadığını itiraf etmişti.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre işçi sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu olan teknik nezaretçi Ali Kurt’un, Türkiye’nin işçiler için seferber olduğu saatlerde, teknik nezaretçisi defterinde geçmişe dönük şekilde “Sondaj makinesinin temini tebliğ edildi” diye ekleme yaptığı ortaya çıktı.

Zira tutuklu yargılanan sanık Kurt, 9 Kasım 2014’teki savcılık ifadesinde bu tahrifatına dayanarak “Kazanın önüne geçilebilmesi için kontrol amaçlı sondaj makinası kullanılması gerekirdi. Kullanılsaydı, kaza olmayabilirdi. Ben sondaj makinesi konusunda şirketi uyarmıştım” diye ifade vermişti.

Kurt, bu iddiasına dayanak olarak kendisinin tuttuğu teknik nezaretçi defterinin 20 Ağustos 2014 ve 25 Ekim 2014 tarihli sayfalarındaki uyarıları göstermiş. Bu defterin altında ise Cenne’nin Şube Müdürü Mehmet Zeybek’in de imzasının bulunduğunu belirtmişti.

O tarihte Ermenek’te değilmiş

Ancak Zeybek, Kurt’un ifadelerini yalanlayarak Jandarma el koyduktan sonra sayfaların birer nüshasına tekrar baktığını ve Kurt’un sondaj makinesiyle ilgili maddelerin sonradan eklediğini kaydetti.

Zeybek buna kanıt olarak en son uyarının yapıldığı görünen 25 Ekim 2014’te Kurt’un Ermenek’te bulunmadığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Ermenek’in Pamuklu Köyü yakınlarındaki Cenne Mevkii’ndeki Has Şekerler maden ocağında, 28 Ekim salı günü saat 12.15’de eski maden ocağına biriken suların basması sonucu 34 işçiden 18’i mahsur kalmıştı. 18 işçinin cansız bedeni 38 gün süren çalışmaların sonunda çıkarılabilmişti.

Kimler yargılanıyor?

Facia ardından Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz kişiden Has Şekerler Madencilik sahibi Saffet Uyar, ruhsat sahibi Ermenek Cenne Madencilik Şirketi Müdürü Abdullah Özbey, Ermenek Cenne Madencilik şirketi teknik nezaretçi Ali Kurt, aynı şirketin işletme müdürü Mehmet Zeybek, Has Şekerler Madencilik Limited Şirketi’nin daimi nezaretçisi Yavuz Özsoy tutuklandı.

Diğer üç sanık, Has Şekerler Madencilikte görevli maden mühendisleri Cemile Karaca, Nuray Yetiş ve iş güvenliği uzmanı Engin Yetim de, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan beş kişiden Mehmet Zeybek ve Yavuz Özsoy, yaklaşık üç ay tutuklu kaldıktan sonra geçen şubat ayında adlı kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Saffet Uyar, Abdullah Özbey ve Ali Kurt olmak üzere üç kişi ise halen tutuklu.

Facia ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Saffet Uyar ve Abdullah Özbey ile MİGEM (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) asli kusurlu, diğer şüpheliler tali kusurlu bulundu.

İddianamede Has Şeker ve Cenne Kömür işletmelerinde sorumlu olan kişilerin yanı sıra daha önce iki şirkette çalışmış olan teknik nezaretçiler ile geçmiş dönemde yöneticilik yapan ortakların da bulunduğu 16 kişinin yargılanması istendi.

Bilirkişi raporunda MİGEM’de asli kusurlu bulunmuştu. Savcılığın iddianamesinde de kamu görevlileri hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bunun içinde soruşturma izni talep edildiğini ve dosyanın da ayrı tutulduğu belirtildi.