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Yaşam

Ermenek'te el bombası bulundu

09 Mayıs 2009 21:43

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde boş arazide poşet içerisinde 1 el bombası bulundu. Telefonla yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından bulunan el bombası gerekli incelemenin yapılması için karakola götürüldü.

Ermenek İlçesi Jandarma Komutanlığı'nı telefonla arayan bir kişi arazide el bombası olduğu ihbarını yaptı. Jandarma ekipleri tarafından değerlendirilen ihbar sonrası ilçe merkezinin dışındaki boş bir arazide poşet içerisine konulmuş 1 el bombası bulundu. El bombası Jandarma karakoluna götürülürken, soruşturma başlatıldı.

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