-ERMENEK'TE DE "KİTAPÇIK" KRİZİ KARAMAN (A.A) - 30.04.2011 - Karaman'ın Ermenek ilçesinde Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nda (DPYB) soru kitapçığı sorunu yaşandı. Karaman Valisi Süleyman Kahraman, yaptığı açıklamada, sınav kitapçıklarında merkezden kaynaklı bir hata olduğunu, bu hatanın sınava katılan tüm öğrencileri kapsamadığını söyledi. Polis nezaretinde kitapların fotokopi yöntemiyle çoğaltıldığını ve öğrencilere dağıtıldığına dikkat çeken Kahraman, ''Ben Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığında yetkililerle görüştüm. Bazen hata olduğunda fotokopi yoluna gidebildiklerini bana ilettiler. Aslında böyle bir sorun olduğunda yedek kitapçıkların devreye girmesi lazım. Fakat yedek kitaplarda yeterli gelmemiş. Bir takım öğrenciler normal saatinde sınava girip çıktılar. Fakat kitapçıkların da sorun olan öğrencilerde sınava 12.00'de başlayıp 14.00'de çıktılar. Gerekli tedbirler alındı. Gecikmeden başka bir problem yok'' diye konuştu. -OKULDA TEK BAŞINA- Manisa'nın Selendi ilçesinde toplam 525 öğrencinin katılımıyla 35 salonda yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nda, Ahmet Çakmak adlı ilköğretim 6. sınıf öğrencisi toplam 11 kişinin görevlendirildiği okulda sınava giren tek öğrenci oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı için 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS), Selendi'de toplam 35 salonda ve 80 görevlinin gözetiminde yapıldı. İlçe genelinde 525 öğrencinin katıldığı sınav, ilginç bir uygulamaya da sahne oldu. Selendi Üç Eylül İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ahmet Çakmak, sınav merkezi olan Fatih İlköğretim Okulu'na geldiğinde okulda sınava girecek tek öğrenci olduğunu öğrendi. Ahmet Çakmak, 3'ü bina görevlisi, 2'si salon görevlisi, 2'si yedek salon görevlisi ve 1 yedek üye görevlisi, 2 hizmetli ile bir de polis olmak üzere toplam 11 kişinin görevlendirildiği okulda tek başına sınava girdi. Sınav çıkışında AA muhabirine okulda tek başına sınava girmiş olmasına ilişkin duygularını anlatan Ahmet Çakmak, sabah okula geldiğinde okulda sadece kendisinin sınava gireceğini öğrenince çok şaşırdığını belirterek, ''Sınav öncesi görevliler gelerek bana durum hakkında açıklama yaptı. Sınava çok çalışarak girdim ama tek başıma sınava gireceğim hiç aklımdan bile geçmemişti. Okulda tek olmak stresime engel oldu. Sınav sırasında dikkatimi dağıtacak hiçbir şey olmadı'' dedi. Ahmet Çakmak, sınavının iyi geçtiğini, istediği bir okula girmeye hak kazanmayı umduğunu söyledi.