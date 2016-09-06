Ermenek'te Bizans dönemine ait taş yazıt bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde baraj gölü etrafındaki yol yapım çalışması sırasında, Bizans Dönemi'ne ait taş yazıt bulundu. Çiftçilik yapan Ali Boztoprak'ın tarlasının kenarında bulunan ve üzerinde Yunanca, 'Selam ey dost. Benim için istediğin şey sana iki misli olsun' ve 'proastion - topothesia' terimlerinin yazılı olduğu taş yazıt, incelenmek üzere müze yetkililerine teslim edildi.

DHA’da yer alan habere göre, taş yazıtın çevirisini yapan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilimdamlı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alkan, "Yazıt, bir hitap ve günümüzde de kullanılan tanıdık bir dua cümlesiyle başlıyor. 'Selam ey dost. Benim için istediğin şey sana iki misli olsun' yazıyor" dedi.

Ermenek'te bulunan yazıtın üzerinde ayrıca 'proastion' ve 'topothesia' terimlerinin yer aldığı, bu nedenle bu yazıtın, bir mülkiyet yazıtı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Alkan, şöyle dedi:"Antik edebi kaynaklarda 'proastion' terimi genellikle bir kentin surları dışında kalan varoş semtleri için kullanılır.

Geç Antikçağ'dan itibaren bu terim, toprak sahibi zengin kimselerin malikƒneleri için de kullanılmıştır. 'Topothesia' terimi ise yine antik kaynaklarda, gerçekte var olmayan, hayali bir yerin tasviri için kullanılan bir sözcüktür.

Bunun yanı sıra, Mısır'da ele geçen, arazi kiralama ve alım-satımı ile ilişkin resmi belgelerin yazıldığı papirüslerde bu sözcüğün, çok geniş tarımsal arazi ve bölge anlamlarında kullanıldığını görmekteyiz. Bu iki terimin işaret ettiği üzere Ermenek yazıtı, burada zengin bir şahsın konut ve arazi sahibi olduğunu göstermektedir."

Proastion' ve 'topothesia' terimlerinin birbiriyle ilişki içinde kullanıldığını gösteren, şimdiye kadar ele geçmiş tek epigrafik malzeme olması nedeniyle bulunan yazıtın önemli bir belge olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Alkan, şunları söyledi:

"Bu anlamda yazıt, Geç Antikçağ ve Bizans Dönemi ekonomisi üzerine yapılan bilimsel çalışmalar için önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca yazıt, antik Isauria Bölgesi'nin en büyük kentlerinden biri olan Germanikopolis (Ermenek) tarihi, ekonomisi ve sosyal yapısı için de birçok yeni bilgi sunacaktır."

Yrd. Doç. Dr. Alkan, "Benzer bir dua cümlesi, Konya'ya bağlı Yunak ilçesinin Piribeyli mahallesinde de bulunmuştu. Bu Yunanca mezar yazıtında da 'Benim için ne kadar çok iyilik (istiyorsan), Tanrı sana karşılık olarak iki katını versin' yazıyordu" dedi.