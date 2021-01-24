Ermenek'te işsiz 3 maden işçisinin evi yandı; dayanışma kampanyası başlatıldı

Karaman Ermenek'te bulunan Gökçeseki Köyü’nde bilinmeyen bir nedenle Nebi Pilan’ın evinde çıkan yangın amca çocukları Yusuf Başkara ve Abdullah Başkara’nın konutlarına sıçradı. Yangın 3 evi de tamamıyla kullanılmaz hale getirdi.

Sokakların dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta itfaiye grupları uzun uğraşlar sonunda alevlere müdahale etti lakin 3 konut de büsbütün kullanılamaz hale geldi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, evsiz kalan 3 kişinin işsiz maden emekçileri olduğunu belirtip dayanışma daveti yaptı. Aksu toplumsal medya hesabından Haluk Levent’i de etiketleyerek şu paylaşımı yayınladı:

"Karaman / Ermenek Gökçeseki köyünde üç işsiz kardeşimizin konutları bugün yaşanan yangında itfaiye de yetişmeyince büsbütün yandı. Hayvanları hayatlarını kaybetti. Aileler köyde komşularında kalıyorlar. Ermenek Maden Personelleri Meclisi acil dayanışma çalışması başlattı.”