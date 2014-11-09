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Ermenek soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan maden sahibi teslim oldu

Ermenek'teki maden faciasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan madeni firmasının sahibi Saffet Uyar teslim oldu

09 Kasım 2014 14:27

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin mahsur kaldığı maden faciasıyla ilgili soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan madeni firmasının sahibi Saffet Uyar avukatıyla birlikte Ermen Cumhuriyet Savcılığı'na teslim oldu.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında adende görevli yönetici ve mühendislerin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, bu kişilerden 7'si dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Mehmet Kayhan Yıldız ve Hasan Dönmez'in DHA'da yer alan haberine göre, Has Şekerler Maden'in işletmeciliğini yaptığı Cenne Kömür havzasının işletme ruhsatına sahip Ermenek Cenne Linyit Kömürü şirketinin yöneticisi Abdullah Özbey ile birlikte 7 kişide dün gözaltına alınmıştı.28 Ekim Salı günü saat 12.15 sıralarında su basması sonucu maden ocağında mahsur kalan 18 işçiden Kerim Haznedar ve İsa Gözbaşı'nın cansız bedeni, ocaktan çıkartıldı. İki işçinin cenazesi dün Aşağı Çağlar Köyü'nde toprağa verildi. 16 işçi için kurtarma çalışmaları nefeslik ve desandre bölümündü sürüyor. Nefeslik kısmının son bölümünü ulaşılabilmesi içinde 5 metre mesafe kaldığı öğrenildi. 


Maden Sahibi teslim olddu 

 

2 işçinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından soruşturmayı yürüten Ermenek Başsavcılığı, Has Şekerler Maden sahibi Saffet Uyar başta olmak 8 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Saffet Uyar, adresinde bulunmadığı için hakkında yakalama kararı çıktı. Uyar, bugün öğle saatlerinde ifade vermek için Cumhuriyet Savcılığı'na geldi. 

 

Gözaltına alınanlar

 

Soruşturma kapsamında dün de 7 kişi gözaltına alınmıştı. Saffet Uyar'ın işletmeciliğini yaptığı kömür ocağının ruhsatına sahip Ermenek Cenne Linyit Kömürü Ltd. Şti yöneticisi Adullah Özbey, Ermenek Cenne Linyit Kömürü şirketi işleme müdürü Mehmet Zeybek, teknik nezatci Ali Uyar gözaltına alındı. Has Şekerler Madencilikten ise işletme müdürü Yavuz Özsoy, maden mühendisleri Cemile Karaca, Nuray Yetiş, İş Eğitim Uzmanı Engin Yeti gözaltına alındığı öne sürüldü. Ermenek Cenne Linyit Kömürü şirketi yöneticisi Abdullah Özbey'in ise 1996-1999 yılı arası 20'nci dönem RP Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in akrabası olduğu belirtildi. Eski Milletvekili Özbey de, aynı adı taşıyan ve gözaltına alınan Abdulah Özbey'in avukatıyla birlikte adliyeye gelip, isim benzerliği nedeniyle kendisinin gözaltına alındığı şeklinde algılandığı ancak gözaltına alınanın akrabası olduğunu belirtti. 

 

Yine taşeron firma


Facinanın meydana geldiği maden ocağı başta olmak üzere Cenne Mevkii'ndeki maden ocaklarını ruhsatının 'Ermenek Cenne Linyit Kömürü Ltd. Şti'ye ait olduğu ortaya çıktı. 
TMMOB Jeololoji Mühendisleri Odasının facinın meydana geldiği maden ocağı hakkında yaptığı incelemede Cenne Mevkii'ndeki Ermenek Cenne Kömür sahasının 1960'lı yıllardan beri işletildiğini belirledi. Bölgeye ilişkin en son ruhsat 2007 yılında 1260 ruhsat numarası ile 10 yıllık süreyle 'Ermenek Cenne Linyit Kömürü Ltd. Şti`ne verildi. Söz konusu şirketin işletme ruhsatının 2017 yılına kadar süresi olduğu ve verilen ruhsat alanı, 1421 hektar olup, 812 hektarlık alanda işletme izni bulunmaktadır. Ruhsat sahasında yapılan incelemede; 5 adet firma tarafından (Ermenek Özkar Madencilik, Hasşekerler Madencilik Ltd.Şti, Özmerkez San. Tic Ltd.Şti, Turab Madencilik San. Tic.Ltd. Şti., Uyarlar Madencilik San.Tic.Ltd.Şti.) Rödovans sözleşmesi ile üretim gerçekleştirildiği belirlendi. Jeoloji mühendislerinin, yetkiler ile yaptığı görüşmede; ruhsat sahibi firma tarafından rödovans sözleşmesi ile üretim izni verilen ve yukarıda belirtilen Ermenek Özkar Madenciliğin (3), Hasşekerler Madencilik Ltd.Şti`nin (1), Özmerkez San. Tic Ltd.Şti`nin(1), Turab Madencilik San. Tic.Ltd. Şti`nin (3)., Uyarlar Madencilik San.Tic.Ltd.Şti. olmak üzere aynı ruhsat sahası içinde toplamda 8-9 tane kapalı kömür ocağının bulunduğu belirlendi. Ruhsat sahibi firmanın kamuya yaptığı bildirimlerde; 2010 yılında yaklaşık 88 bin ton, 2011'te 97 bin, 2012'de 178 bin 2013 yılında da yaklaşık 179 bin ton üretim yapıldı. 

Bazı yerel kaynaklardan aldığı bilgiyi de paylaşan Jeoloji mühendisleri odası,'Ancak, bazı yerel kaynaklar tarafından dile getirilen; halen işletilen ocak sayısının belirtilenden daha yüksek olduğu, kamuya bildirilmemiş bazı kaçak ocakların da bulunduğu; ayrıca havzada yer alan ocaklarda 1000-1200 civarında işçinin çalıştığı ve üretim miktarlarının da bildirilenden daha fazla olabileceği iddiaları da araştırılması gereken önemli konuları oluşturmaktadır.' denildi. 

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