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Ermenek'teki maden faciasında 7 kişi gözaltında, 1 kişi aranıyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 8 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu açıkladı

08 Kasım 2014 18:48

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir maden ocağında 18 işçinin mahsur kalmasına neden olan faciayla ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin de arandığı bildirildi.

Ermenek’teki maden ocağında 12 gün önce meydana gelen su baskını ve yıkım sonucunda 18 işçi mahsur kalmış, bunlardan henüz sadece ikisinin cansız bedenine ulaşılabilmişti. Bu olayla ilgili olarak Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında madende görevli yönetici ve mühendislerin de aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı 1 kişinin de arandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin ifadeleri alınıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, “8 kişilik bir gözaltı var. Birisi, şu anda ulaşılamadığı için yakalama emri çıkartılmış durumda. Ocağın sahibi olan kişi olduğunu Sayın Başsavcımız söyledi. Diğer iki kişinin ikisi yine ocağın sahiplerinden. Ortaklarından olduğunu belirttiler. 5 kişi de teknik personel . Dolayısıyla toplam 8 kişi” dedi. 

Radikal'de yer alan habere göre, Yıldız, şöyle devam etti: "Burada net ve çok açık bir hatanın olduğunu görüyoruz. O da işletmecilikten kaynaklanan ki bunlar idari soruşturmalar, arkadaşlarımız tarafından tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Eski ocağın yaklaşık neredeyse 6-7 metre kadar daha yanına yaklaşıp, oradan suyun boşalabileceği bir mesafeye gelmişler. Tabii ki bu çok açık bir hata. Bunun yapılmış olmasını hiç ama hiç doğru bulmadığımızı ve bunun da bedelinin çok ağır olduğunu bir kez daha söylemek isterim. Bu açıdan idari soruşturma devam edecek ama ilk bulgularımızda böyle bir eski ocağa bu kadar net bir yaklaşmanın olduğunu görüyoruz. Zaman zaman ikaz edilmiş işçiler tarafından, 'daha 50-60 mesafemiz var herhangi bir sıkıntı yok' denmiş" dedi.

 

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