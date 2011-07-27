Erman Toroğlu'nun gözlükleri espri konusu oldu

T24 - Erman Toroğlu'nun emniyete ifade vermeye giderken taktığı gözlük internette günün espri konusu oldu. Gözlüğü güneş paneline Ferrari’nin ön camına HD ekrana benzeten oldu.







Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermek üzere giderken taktığı güneş gözlükleri, sanal alemin en çok yorum yapılan konusu oldu.



İşte 'Ekşi sözlük'te konuyla ilgili yapılan yorumlardan birkaçı:



* Güneş enerjisiyle çalışan Erman Toroğlu!



* Erman Toroğlu'nun kafasıyla müthiş bir uyum sağlayarak sivrisineğe benzemesine vesile olmuştur.



* Tempra'nın ön paneline benziyor.



* Fındık gibi olan burnunu ortaya çıkartan gözlüktür.



* kaddafi 'ye ciddi rakiptir.



* Kırmızı ışıkta cam silici çocuklar tozunu alır.



* 10 şansal gücündedir.



* Hakemliği bıraktıktan yıllar sonra taraftarın sesine kulak vermiştir.



* gözlük değil olum o. erman toroğlu'nun yorulduğu anlarda güneş enerjisini kinetik enerjiye çevirerek destek sağlayacak özel bir mekanizma. gözlüğün sağ ekranında eli kafasında olan biri var. banyo aynasından saçını düzeltiyor gibi.



* Türkonot geleneksel kıyafetinin güneş filtresinin prototipi. Zaten bu kadar büyük bir gözlüğe bu kadar uzun bir tamlama yapılmasaydı ayıp kaçardı.



* Neredeyse güneşe takılabilecek büyüklükte.



* Trafikte ceza yeme sebebidir fakat robocop tınmaz.



* Yaklaşık 16 tane gözü varmış da alayını kamufle etmek istermiş gibi bir hali var gözlüğün. Bence bir dahaki olası sorgusuna komple güneş korumalı otomobil camıyla gelsin, yeteri oranda tatmin edici sonuç olmazsa 10 tane rayban hediye edeceğim kendisine, söz..



* Sanki savcılığa ifadeye değil de sanayiye kaynağa gidiyor erman hoca



* Ata taksan sırıtmaz. o derece.



* "hakeme gözlük" tezahüratını yanlış anlamış bir markanın ürünüdür.



* Toroğlunun bir ufo ile yeryüzüne indiğinin ispatıdır.



* Yengem güneş tutulmasını mı izliyor diye sordu?



* Uzatılan mikrafonla aynı boyutta. kafada ön tarafa çekme yapıyor!



* Sami Ofer'den boşalan kontenjanı doldurmuştur.



* Bizim banyo aynasıdır.



* Muayenesi 2013'e kadar devam etmektedir, ayrıca muhayyer bir gözlüktür, kullanıcısı alsın lütfendir.



* Güneş gözlüğü takmamış, güneş gözlüğü giymiş.



* Bağımsızlığını ilan etmiş bir gözlük. Bu noktadan sonra Sinan Engin'in 200 kiloluk atkısı ile aynı kategorinin çocuğudur..



* Erman Toroğlu'nun kafasıyla müthiş bir uyum sağlayarak sivrisineğe benzemesine vesile olmuştur.



* 21 inç full hd widescreen. Ancak iyi bir ekran kartıyla tam performans alınabilir.



* 3 oda 1 salondur. çatı katı, sahibinden az bakılmış.



* Kendisine ulusoy otobüs şoförü imajı vermiştir.



* Burnuyla orantılandığında normaldir.





