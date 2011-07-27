T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Erman Toroğlu'nun gözlükleri espri konusu oldu

Erman Toroğlu'nun emniyete ifade vermeye giderken taktığı gözlük internette günün espri konusu oldu.

27 Temmuz 2011 03:00

T24 - Erman Toroğlu'nun emniyete ifade vermeye giderken taktığı gözlük internette günün espri konusu oldu. Gözlüğü güneş paneline Ferrari’nin ön camına HD ekrana benzeten oldu.




Eski hakem ve futbol yorumcusu  Erman Toroğlu'nun İstanbul  Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermek üzere giderken taktığı güneş gözlükleri, sanal alemin en çok yorum yapılan konusu oldu.


İşte 'Ekşi sözlük'te konuyla ilgili yapılan yorumlardan birkaçı:
 

* Güneş enerjisiyle çalışan  Erman Toroğlu!


*  Erman Toroğlu'nun kafasıyla müthiş bir uyum sağlayarak sivrisineğe benzemesine vesile olmuştur.


* Tempra'nın ön paneline benziyor.


* Fındık gibi olan burnunu ortaya çıkartan gözlüktür.


* kaddafi 'ye ciddi rakiptir.


* Kırmızı ışıkta cam silici çocuklar tozunu alır.


* 10 şansal gücündedir.


* Hakemliği bıraktıktan yıllar sonra taraftarın sesine kulak vermiştir.


* gözlük değil olum o. erman toroğlu'nun yorulduğu anlarda güneş enerjisini kinetik enerjiye çevirerek destek sağlayacak özel bir mekanizma. gözlüğün sağ ekranında eli kafasında olan biri var. banyo aynasından saçını düzeltiyor gibi.


* Türkonot geleneksel kıyafetinin güneş filtresinin prototipi. Zaten bu kadar büyük bir gözlüğe bu kadar uzun bir tamlama yapılmasaydı ayıp kaçardı.


* Neredeyse güneşe takılabilecek büyüklükte.


* Trafikte ceza yeme sebebidir fakat robocop tınmaz.


* Yaklaşık 16 tane gözü varmış da alayını kamufle etmek istermiş gibi bir hali var gözlüğün. Bence bir dahaki olası sorgusuna komple güneş korumalı otomobil camıyla gelsin, yeteri oranda tatmin edici sonuç olmazsa 10 tane rayban hediye edeceğim kendisine, söz..


* Sanki savcılığa ifadeye değil de sanayiye kaynağa gidiyor erman hoca


* Ata taksan sırıtmaz. o derece.


* "hakeme gözlük" tezahüratını yanlış anlamış bir markanın ürünüdür.


* Toroğlunun bir ufo ile yeryüzüne indiğinin ispatıdır.


* Yengem güneş tutulmasını mı izliyor diye sordu?


* Uzatılan mikrafonla aynı boyutta. kafada ön tarafa çekme yapıyor!


* Sami Ofer'den boşalan kontenjanı doldurmuştur.


* Bizim banyo aynasıdır.


* Muayenesi 2013'e kadar devam etmektedir, ayrıca muhayyer bir gözlüktür, kullanıcısı alsın lütfendir.


* Güneş gözlüğü takmamış, güneş gözlüğü giymiş.


* Bağımsızlığını ilan etmiş bir gözlük. Bu noktadan sonra  Sinan Engin'in 200 kiloluk atkısı ile aynı kategorinin çocuğudur..


*  Erman Toroğlu'nun kafasıyla müthiş bir uyum sağlayarak sivrisineğe benzemesine vesile olmuştur.


* 21 inç full hd widescreen. Ancak iyi bir ekran kartıyla tam performans alınabilir.


* 3 oda 1 salondur. çatı katı, sahibinden az bakılmış.


* Kendisine ulusoy otobüs şoförü imajı vermiştir.


* Burnuyla orantılandığında normaldir.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24