Erman Toroğlu'ndan Konyasporlu futbolcuya: Zeka özürlü!

Fotomaç yazarı ve eski hakem Erman Toroğlu, dün Galatasaray'ın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören yeşil beyazlıların kaptanı Ali Çamdalı'ya "Zeka özürlü" dedi

Toroğlu’nun Fotomaç’ta yayımlanan yazısı şöyle:

Bunu gol attığı için söylemiyorum, kaçırabilir de. Ortayı terse de atabilir ama 90 dakika her şeyi yapıyor.

İlk yarıda bir Galatasaray seyrediyoruz evlere şenlik.

Ne defans yapabiliyor ne de hücum. Rakibin kalesine 1 defa gittiler.

Konyaspor, Galatasaray'ın kapısını 3 defa net gol pozisyonuyla çaldı.

Atamadılar. 2. yarı Rodrigues'in girmesi, topu ileri taşıması Galatasaray'ı biraz hareketlendirdi. Aslında bize bu olay şunu gösteriyor "Vah Türk futbolunun, vah Galatasaray'ın haline" Yeni gelen bir oyuncu sahneye çıkıyor Galatasaray maç kazanıyor.

Galatasaray 2. yarı biraz kımıldarken kimse kusura bakmasın ama atılan Ali Çamdalı için şunu söyleyeceğim;

"Herhalde zeka özürlü." Yahu kardeşim sarı kartı görmüşün doğru veya yanlış. Artık tartışmanın bir anlamı yok. Çek git yerine oyununa bak.

Bu zekayla nasıl oynar!

Konuşa konuşa kendini attırdı.

Takımını 10 kişi bıraktı. İnanılır gibi değil. Bu zekadaki ve bu mantıktaki bir futbolcu Türkiye'nin en iyi liginde nasıl oynar! Bakın aynı haltı devre arasında Sneijder de yaptı. Ama tahmin ediyorum duracağı yeri bildi.

Onun gördüğü kart da aptalca.

Hakeme itirazla görülen sarı kartı kabul etmiyorum.

Dün gece Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Sabri idi. Gol attığı için değil. Elinden gelen her şeyi sahaya döktüğü için. Kabiliyeti oranında 90 dakika maçı bırakmadı. Helâl olsun.

Gol kaçırabilir, ortayı da ters atabilir ama bir oyuncu sahada ne var ne yok her şeyi yapıyorsa o oyuncu iyi oyuncudur.

Muslera gene açı kapatmasından, yer tutmasından dolayı mutlak bir golü çıkardı. Ama ilk yarıda Konya'nın girdiği 3 pozisyonda golleri kaçırmak atmaktan daha zordu.

Rodrigues'in faydalı olacağı gözüküyor. Bruma tipinde bir oyuncu.

Ama şu kadar oynadığında Bruma'dan daha farklı olduğu bir yer var. Son topları daha iyi kullanıyor.

Dün geceki maçın tek özelliği şu.

Tecrübeli takımlar, büyük takımlar kötü de oynasalar bu maçları kazanmasını biliyorlar.

MUSLERA ÇOK BÜYÜK

Fernando Muslera sakatlanıyor oynuyor, parmağı kırılıyor oynuyor.

Allah korusun yarın bu çocuğun ayağı kırılsa korkarım yine kaleye geçer alçılı ayakla. Muslera gibi bir kaleci, bırakın kaleciliğini Muslera gibi bir profesyonel.

Türkiye'de çok insana ders veriyor; tabii anlayana... Son yıllarda dışarıdan gelen ve Türkiye'de oynayan futbolcuların aldığı parayı sonuna kadar hak eden bence ilk isim Muslera'dır.

ÖLME EŞEĞİM YONCA BİÇERİZ

Hakem Mete Kalkavan için yazılacak fazla bir şey yok. İlk yarının yarısından itibaren seyirci hakeme yüklenmeye başlayınca Konyasporlu futbolcular da hakeme karşı sinirli hareket etmeye başladılar.

Aslında Konya seyircisinin hakeme yüklenmesi hakemi bozmadı kendi takımlarını bozdu. Nitekim gereksiz yere 1 kişi eksik kaldılar.

Güzel bir karşılaşma izlemedik.

Keyifli bir mücadele de izlemedik.

Hoş şunu söyleyebilirsiniz; "Bu sene Galatasaray'ın hangi maçından keyif aldınız" derseniz ben pek hatırlamıyorum. Tek farklılığı var kötü oynasa da kazanıyor. O zaman şunu diyebilirsiniz yarın bir gün bir de iyi oynamaya başlarsa!

Ona da şunu demek lazım: "Ölme eşeğim ölme, yonca biçeriz..."..