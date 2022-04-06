Erman Toroğlu: Türkiye'deki futbol Göksel Gümüşdağ veya Konyalı arkadaşın değil!

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Nihat Özdemir'in Futbol Federasyonu başkanlığından istifasını değerlendirdiği yazısında, "Nihat Özdemir'in bir cümlesi var, "Ben, Göksel Gümüşdağ ve birileri ile baş edemedim" dedi. Türkiye'deki futbol Göksel Gümüşdağ veya Konyalı arkadaşın değil! Çok net söylüyorum, futbolu oyuncak yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı'nın futbolcuları dolandıran menajerleri kurtardığını savunan Toroğlu "Ne Tahkim ne de Disiplin. Türkiye'de 170 bin tane avukat var. Tahkim ile Disiplin Kurulu başkanı ortak, aynı büroda çalışıyorlar. İşte onun için Nihat 'Birileriyle uğraşamıyorum' diyor. diye yazdı.

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