Erman Toroğlu: Türkiye'de hakemlikte mafyavari işler dönüyor

Sabah yazarı ve eski hakem Erman Toroğlu, hakemlik kurumu ile ilgili eleştiriler yaptığı yazısında "Türkiye'de hakemlikte mafyavari işler dönüyor. Bataklığı kurutamazsanız Türk futbolunu kurtaramazsınız" ifadelerini kullandı

"Türkiye'de hakem olayı var. Bu olay çok önemli bir olay. Bu olayın içine girilmeli, gereken yapılmalı" diyen Erman Toroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de malın sahibi Kulüpler Birliği. Futbol Federasyonu da futbol işlerini organize eden bir kuruluş. Yani malın sahibi Kulüpler Birliği ama yıllarca kendi aralarında anlaşamadılar. Onlar anlaşamadığı zaman da federasyonlar kendi bildiklerini yaptılar.

Şunu net söylüyorum; Türkiye'de asker hakemler vardı, 15 yıl uğraştım sonunda bittiler. Bakın iddia ediyorum, Türkiye'de hakem olayı var. Bu olay çok önemli bir olay. Bu olayın içine girilmeli, gereken yapılmalı. Kol kesilecekse kol, bacak kesilecekse bacak, ameliyatsa ameliyat…

Kulüpler Birliği hâlâ farkında değil. Çünkü bu hakemler kelle, bacak götürüyor! Kulüpler, hocalar gidiyor, onlar hâlâ orada. Türkiye'de hakemlikte mafyavari işler dönüyor. Bataklığı kurutamazsanız Türk futbolunu kurtaramazsınız. Pozisyon falan hikâye."

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