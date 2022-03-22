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Spor

Erman Toroğlu hakemlikte akrabalık ağını yazdı, liste yayımladı

"Bu akrabalardan hakemliği biten gözlemci oluyor, gözlemciliği biten mentörlük yapıyor; MHK'lere giriyor. Yani uzayıp gidiyor"

22 Mart 2022 10:01

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, MHK'nın tarihi hakem "operasyonu"nun zamanında yapıldığını belirterek "Daha temizlik yapılması lazım" dedi. Hakem camiası içindeki akrabalık ağına dikkati çeken Toroğlu, aile ilişkilerini ortaya koyan bir liste yayımladı.

Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabının tamamlandığını duyuran MHK; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya’yı listeden çıkarmıştı. MHK'nın 13 hakemle ilgili yaptığı "operasyon"u değerlendiren Toroğlu, "Diyorlar ki 'Bunun zamanı mıydı?' Evet, zamanıydı. Eksik mi? Evet eksik. Daha temizlik yapılması lazım mı? Evet... Bir yerden başlayacaksınız. Bunların içinde kabiliyetliler var, kabiliyetsizler var, ayıklayacaksınız. Çürük elmalar çıkabilir. Çünkü o çürükleri temizlemezseniz diğerlerini de çürütürler" dedi.

Hakemlikteki akraba ilişkilerini yazan Toroğlu, "Bu akrabalardan hakemliği biten gözlemci oluyor, gözlemciliği biten mentörlük yapıyor; MHK'lere giriyor. Yani uzayıp gidiyor. Dostun, kardeşin varsa kabiliyetliyse olsun, babasından iyi hakem olan da var ama yıllardır böyle rezillik olmaz. Organizasyonun büyüklüğüne bakın! Ahbap çavuş ilişkisi olanlar üst kademelerde, eşek gibi çalışıp imtihandan geçenler aşağıda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

İşte Toroğlu'nun yayımladığı ve hakemler arasındaki akrabalık ilişkilerini gösteren liste:

"Talat Tokat oğlu Metin Tokat, yeğeni Hikmet Tokat, yeğeni Serkan Tokat, yeğeni Muammer Tokat

 Selami Şimşek oğlu Bahattin Şimşek

 Adnan Şeker oğlu Burak Şeker

 Serdar Çakır oğlu Cüneyt Çakır

 Fethi Göçek yeğeni Hüseyin Göçek

 Fahir Ersoy oğlu Kerem Ersoy

 Şahin Taşkınsoy oğlu Buğra Taşkınsoy

 Yaşar Filiz oğlu Mustafa Kürşat Filiz

 Muharrem Altay oğlu Çağdaş Altay

 Mümtaz Kapluhan oğlu Mehmet Kapluhan

 Haluk Bayar oğlu Batuhan Bayar

 Oğuz Uğurlu oğlu Oğuzhan Uğurlu

 Ömer Ala oğlu Cem Boratay Ala

 Osman Avcı oğlu İlker Yasin Avcı

 Turgay Güdü yeğeni Barkın Güdü

 Vedat Yüksel yeğeni Emre Yüksel

 Mehmet Ali Taşçı oğlu Kutluhan Taşçı

 Dursun Ali Esa'nın oğlu Barış Esa

 İzzet Kösterelioğlu oğlu Ertuğrul Kösterelioğlu

 Aydın Kankaş'ın oğlu M.Metin Kankaş

 İsmet Cengiz oğlu Can Cengiz

 Esat Sancaktar kardeşi Mirsat Sancaktar

 Sadık Deda oğlu Cem Deda

 Mustafa Çakar oğlu Ahmet Çakar

 Muzaffer Sarvan oğlu Oğuz Sarvan

 Yılmaz Çakman oğlu Serdar Çakman

 Hasan Akyüz oğlu Cengiz Akyüz ve Zafer Akyüz

 Ahmet Akçay oğlu Tufan Akçay

 Onur Sorguç oğlu Kadir Sorguç

 Hasan Ceylan oğlu Hakan Ceylan

 Galip Bitigen oğlu Abdülkadir Bitigen

 Recep Kaya oğlu Ahmet Kaya

 Nahit Sarıkaya oğlu Serkan Sarıkaya ve Volkan Sarıkaya, yeğeni N.Berkan Sarıkaya

 Mustafa Şafak oğlu İbrahim Şafak

 Osman Altun oğlu Emre Altun

 Cemil Coşkun oğlu M.ilker Coşkun

 A.Can Lakot Oğlu Engin Lakot

 Yılmaz Önen oğlu Yilnur Önen

 Ünal Altınel oğlu Burak Altınel

 Yusuf Gömeç oğlu C.Emre Gömeç

 Kadir Tozlu oğlu Uğurcan Tozlu

 Onur Sorguç oğlu Kadir Sorguç

 Ünal Ünal oğlu Ümit Ünal"

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