Erman Toroğlu hakemlikte akrabalık ağını yazdı, liste yayımladı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, MHK'nın tarihi hakem "operasyonu"nun zamanında yapıldığını belirterek "Daha temizlik yapılması lazım" dedi. Hakem camiası içindeki akrabalık ağına dikkati çeken Toroğlu, aile ilişkilerini ortaya koyan bir liste yayımladı.

Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabının tamamlandığını duyuran MHK; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya’yı listeden çıkarmıştı. MHK'nın 13 hakemle ilgili yaptığı "operasyon"u değerlendiren Toroğlu, "Diyorlar ki 'Bunun zamanı mıydı?' Evet, zamanıydı. Eksik mi? Evet eksik. Daha temizlik yapılması lazım mı? Evet... Bir yerden başlayacaksınız. Bunların içinde kabiliyetliler var, kabiliyetsizler var, ayıklayacaksınız. Çürük elmalar çıkabilir. Çünkü o çürükleri temizlemezseniz diğerlerini de çürütürler" dedi.

Hakemlikteki akraba ilişkilerini yazan Toroğlu, "Bu akrabalardan hakemliği biten gözlemci oluyor, gözlemciliği biten mentörlük yapıyor; MHK'lere giriyor. Yani uzayıp gidiyor. Dostun, kardeşin varsa kabiliyetliyse olsun, babasından iyi hakem olan da var ama yıllardır böyle rezillik olmaz. Organizasyonun büyüklüğüne bakın! Ahbap çavuş ilişkisi olanlar üst kademelerde, eşek gibi çalışıp imtihandan geçenler aşağıda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

İşte Toroğlu'nun yayımladığı ve hakemler arasındaki akrabalık ilişkilerini gösteren liste:

"Talat Tokat oğlu Metin Tokat, yeğeni Hikmet Tokat, yeğeni Serkan Tokat, yeğeni Muammer Tokat

Selami Şimşek oğlu Bahattin Şimşek

Adnan Şeker oğlu Burak Şeker

Serdar Çakır oğlu Cüneyt Çakır

Fethi Göçek yeğeni Hüseyin Göçek

Fahir Ersoy oğlu Kerem Ersoy

Şahin Taşkınsoy oğlu Buğra Taşkınsoy

Yaşar Filiz oğlu Mustafa Kürşat Filiz

Muharrem Altay oğlu Çağdaş Altay

Mümtaz Kapluhan oğlu Mehmet Kapluhan

Haluk Bayar oğlu Batuhan Bayar

Oğuz Uğurlu oğlu Oğuzhan Uğurlu

Ömer Ala oğlu Cem Boratay Ala

Osman Avcı oğlu İlker Yasin Avcı

Turgay Güdü yeğeni Barkın Güdü

Vedat Yüksel yeğeni Emre Yüksel

Mehmet Ali Taşçı oğlu Kutluhan Taşçı

Dursun Ali Esa'nın oğlu Barış Esa

İzzet Kösterelioğlu oğlu Ertuğrul Kösterelioğlu

Aydın Kankaş'ın oğlu M.Metin Kankaş

İsmet Cengiz oğlu Can Cengiz

Esat Sancaktar kardeşi Mirsat Sancaktar

Sadık Deda oğlu Cem Deda

Mustafa Çakar oğlu Ahmet Çakar

Muzaffer Sarvan oğlu Oğuz Sarvan

Yılmaz Çakman oğlu Serdar Çakman

Hasan Akyüz oğlu Cengiz Akyüz ve Zafer Akyüz

Ahmet Akçay oğlu Tufan Akçay

Onur Sorguç oğlu Kadir Sorguç

Hasan Ceylan oğlu Hakan Ceylan

Galip Bitigen oğlu Abdülkadir Bitigen

Recep Kaya oğlu Ahmet Kaya

Nahit Sarıkaya oğlu Serkan Sarıkaya ve Volkan Sarıkaya, yeğeni N.Berkan Sarıkaya

Mustafa Şafak oğlu İbrahim Şafak

Osman Altun oğlu Emre Altun

Cemil Coşkun oğlu M.ilker Coşkun

A.Can Lakot Oğlu Engin Lakot

Yılmaz Önen oğlu Yilnur Önen

Ünal Altınel oğlu Burak Altınel

Yusuf Gömeç oğlu C.Emre Gömeç

Kadir Tozlu oğlu Uğurcan Tozlu

Onur Sorguç oğlu Kadir Sorguç

Ünal Ünal oğlu Ümit Ünal"

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