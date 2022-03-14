Erman Toroğlu "hakem operasyonu" iddiası: Kumar, bahis oynayandan hakem olmaz

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevden alınmasına ilişkin olarak, "Bu operasyonun yapılması lazımdı. Kumar oynayan, bahis oynayandan hakem olmaz"

Süper Lig'de hakemlerin açığa alınmasının ardından birçok iddia gündeme gelmişti. Özellikle Cüneyt Çakır'ın faal hakemler listesinden silinerek kızağa çekilmesi çok şaşırtırken, konuyla ilgili yorumcu Erman Toroğlu'ndan bir iddia geldi.

Erman Toroğlu, MHK'nin 13 hakemin görevine son vermesini desteklerken kullandığı sözler olay oldu. Toroğlu, "Hakemlerin sağı solu oynuyor. Bunlara güvenip nasıl maç vereceksin? Bu operasyonun yapılması lazımdı. Kumar oynayan, bahis oynayandan hakem olmaz! Bu işin zamanı mıydı diyorlar... Evet zamanıydı!" dedi.

"Hakemler Türk futbolunu idare etmeye kalktı"

Erman Toroğlu, iddialarını arttırarak, "Hakemlerin bir grubu, basındaki bazı arkadaşlarla beraber Türk futbolunu idare etmeye kalktılar! Bu operasyon daha önceden planlanıyordu. Yusuf Namoğlu bu operasyonu başlattı ama Yıldırım Demirören kendisini sattı! Yusuf da bıraktı gitti... Bu süreçte tüm MHK başkanlarının altını oydular. Hem faal hakemler hem de bazı TFF yöneticileri bu oyma işini yaptı" ifadelerini kullandı.

Görevden alınan Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek'in geleceği hakkında konuşan Toroğlu, "Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek'i asla geri çağırmayacaklar. Geri kalan hakemlere 'İsterseniz 1. Lig'de veya VAR'da size görev verelim.' diyeceklermiş" diye konuştu.