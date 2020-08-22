Erman Toroğlu: Göksel Gümüşdağ Tahkim'de de, Disiplin Kurulu'nda da, hakemler üzerinde de etkili

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Tahkim ve Disiplin kurullarının yanı sıra hakemler içinde de etkili olduğunu belirterek, "Yıllardır bu alemin içinde. Bakıyorum geçen yıl büyük takımlara hakemler tarafından büyük zararlar verildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Hepsi dahil. Başakşehir'e sadece 1 maçta oldu. Onda da hakemin kellesi gidiyordu. Son anda kurtuldu.

Geçen sene kellesi gidecek hakemi kurtaran Göksel Gümüşdağ, Ankaragücü-Başakşehir maçına o hakemi tayin ettirdi. Herhalde tesadüf. Belki de ettiremedi. Gümüşdağ'ı seven İzmirli kardeşimiz Oğuz Sarvan geçen seneyi unuttu ki, o hakemi bu maça verdi. 1-0 Ankaragücü galip, maç devam ediyor, Ankaragücü süper bir gol atıyor. Bir bakıyoruz gol iptal. VAR da karışmıyor. Belki de o maçla Ankaragücü küme düşüyor, özel kararla kurtuluyor. Başakşehir şampiyon oluyor." diye yazdı.

Erman Toroğlu, spor medyasında Göksel Gümüşdağ'ın isim vermeden eleştirildiğine işaret ederek, "Adres belli demek ki basın mensupları da Göksel Gümüşdağ'dan korkuyorlar. Basının Göksel Gümüşdağ'dan korktuğu yerde hakemler nasıl korkmasın arkadaşlar.

Bazı hakemler bazı bürolara sık sık gidip gidiyorlar. Sohbet ediyorlar. Etsinler tabii. Ama o bürolardan çıktıktan sonra doğru düdük çalsınlar veya bayrak kaldırsınlar." ifadelerini kullandı.

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