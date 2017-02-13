Erman Toroğlu: Galatasaraylı futbolcuların da kenardaki hocanın da kafası çalışmıyor

Sabah gazetesi yazarı A Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, sahasında Kayserispor'a 2-1 kaybeden Galatasaraylı futbolcular ile teknik direktör Jan Olde Riekerink'i eleştirdi. "Galatasaraylı futbolcuların da kenardaki hocanın da kafası çalışmıyor" diyen Toroğlu, "Kenarda oturtuyorsun. İlk yarı orta saha yok.Defans dörtlüsünün önünde iki top yapamayan adam: Ciğerci ile De Jong. De Jong'dan çok güzel oturma odası takımı çıkar." diye yazdı.

Erman Toroğlu'nun Sabah gazetesindeki yazısı şöyle:

Sahada Galatasaraylı futbolcuların kafaları çalışmıyor. Rakiplerinin ise çalışıyor. 20 golün 12'sini kafadan yemişler.

Yalnız futbolcuların mı kafası çalışmıyor?

Kenardaki hocanın da kafası çalışmıyor. Bu kadar çok kişinin kafasının çalışmadığı yerde başarının gelmesi çok zor. Şu anda Galatasaray'ın 1 tane santrforu var: Eren Derdiyok...

Kenarda oturtuyorsun. İlk yarı orta saha yok.

Defans dörtlüsünün önünde iki top yapamayan adam: Ciğerci ile De Jong. De Jong'dan çok güzel oturma odası takımı çıkar.

İki tekli koltuk, bir de üçlü. Frikiği Tolga Ciğerci vuruyor. Ciğerci bu sezon vurduğu toplarda kaç tane gol yaptı!

İkinci yarı Riekerink mecburen değişikliğe gidiyor. Galatasaray biraz kıpırdıyor.

Aslında ikinci yarı değişikliklerle oluşan 11'in maça başlaması gerekirdi. Ve hala Riekerink için niye ısrar ederler anlamıyorum. Galatasaray'a bir şok değişiklik lazım. Sneijder oynarsa bir şeyler yapıyorlar. E oynamadığı zaman ne olacak? Galatasaraylı futbolcuların bu Sneijder olayı kanlarına dokunmuyor mu acaba? Yani Sneijder varsa Galatasaray takımı var. Olmazsa diğer futbolcular dandik. O zaman Sneijder yok gibi dehazırlayacaksın takımı.

Bazı futbolcular, bazı yerlerde oynayamaz.

Sen Bruma'yı belli yerlerde oynatmaya mecbursun. Ondan oyun kurmasını bekleyemezsin.

Onu fazla geriye çekme. Onu rakip kaleye 30 metre mesafede kullan. Ama sen topu Bruma'ya getiremiyorsun ki.

Kimle getireceksin? De Jong diye bir adam oynuyor. İnanın şu halı sahada maçlar yapanlarvar ya orada oynayan çocukların yerine oynayamaz.

Yan toplardan kafa golü yiyorsun.

Hadi kafaya zıplayamıyorsun hiç olmazsa boz. İnsan bıkmadan usanmadan yan top çalışır antrenmanlarda. Bakınız bu Kayserispor takımı, Sergen geldikten sonra yaptığı transferlerle bu hale geldi. Yani yeni ve toplama... Öyle olduğu halde bile bir şekilleri var, planları var. Galatasaray'a bakıyorsun. Koydum çayıra mevlam kayıra.

53. dakikada hakem Hüseyin Göçek'in görmediği halde verdiği bir el kararı var Kayseri hücumunda. Pozisyonun elle kolla alakası yok. Belki de orada maç kopacaktı.

Galatasaray sonlara doğru ceza alanında Sinan Gümüş'e yapılan harekete penaltı istedi. Öyle penaltı olmaz. Hüseyin Göçek FIFA hakemi. Uluslararası maç yönetiyor ama topla çarpışıyor. Uluslararası maç yöneten bir hakem topla çarpışmaz.

Demek ki hala öğreneceği çok şey var.