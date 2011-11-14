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Yaşam

Erman Toroğlu: Emre sen kimsin lan...

Kanaltürk'te Milli takım futbolcuların TFF'ye giderek prim artırmasını talep ettiğini iddia eden Erman Toroğlu Emre Belözoğlu'na hakaret etti.

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Kanaltürk'te Milli takım futbolcuların TFF'ye giderek prim artırmasını talep ettiğini iddia eden Erman Toroğlu Emre Belözoğlu'na hakaret etti.


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Kanaltürk’teki Milli Takımın hezimetinin tartışıldığı Telegol programına eski Hakem Erman Toroğlu’nun kaptan Emre Belözoğlu’na yönelik sözleri damga vurdu.


Tarihi hezimetin faturasını Milli futbolculara kesen Toroğlu, namağlup şekilde bizim gruptan çıkan Almanya’nın cüzzi prim sistemini örnek gösterdi.


Toroğlu, TFF’ye giderek ‘bizim tur primlerimizi 8 Trilyondan 10 Trilyon’a yükseltin’ dediğini iddia eden futbolcuları sert şekilde eleştirerek Emre Belözoğlu’na ‘Sen kimsin Lan’ dedi.


‘Böyle bir yönetim anlayışı olursa futbolcularda böyle olur’ diyen Toroğlu’nu program moderatörü Serhat Ulueren zor durdurdu.


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