Erman Toroğlu: Diagne’nin teknik direktörü olsam ömür boyu penaltıyı yasaklarım; bu kadar kötü penaltı atıp bu kadar penaltı atmaya isyan eden bir adam görmedim

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Giresunspor-Galatasaray karşılaşmasının devre arasında maçın ilk yarısını değerlendirdi.

A Spor'da maçın devre arasında görüşlerini dile getiren Toroğlu, mücadelenin 40. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayan Diagne'yi eleştirdi ve "Diagne’nin teknik direktörü olsam ömür boyu penaltıyı yasaklarım. Penaltı olunca ceza sahası dışında gezerse onu oyundan alırım. Ben bu kadar kötü penaltı atıp bu kadar penaltı atmaya isyan eden bir adam görmedim. Bu adam haddini bilmiyor herhalde. Olacak şey değil. Penaltı kurtarılmaz, penaltı kaçar. Aslında santrfor olarak meziyetleri var, çok kuvvetli. Kolunu dayadı dayayınca geçemezsin. O işleri iyi yapıyor ama penaltı olduğu an kendi kalesine doğru gitmesi lazım. Utanmadan sıkılmadan hala penaltıya geliyor" ifadelerini kullandı.