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Spor

Erman Toroğlu canlı yayında UEFA'ya cacık yaptı

Galatasaray İkinci Başkanı Adnan Öztürk, "Ne Etik Kurulu raporu ne de başka bir şeye gerek var. Bu kasedi UEFA’ya gönderip, ‘İşte Türk futbolunun hali bu’ desek yeter"

02 Mayıs 2012 11:10

 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun şike ve teşvik iddiaları konusunda yaptığı açıklama, Kanaltürk’te ekrana gelen Telegol programında ilginç bir şekilde protesto edildi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in, “Şike sahaya yansımamıştır. Umarım bütün kulüpler aklanır” sözleri üzerine Hürriyet yazarı ve Telegol yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında cacık yaptı. Toroğlu bu protestosuyla “Türk futbolundan bir cacık olmaz” dedi.
 
 
Televizyon tarihine geçen sıradışı yayın büyük ses getirirken, Galatasaray Kulübü, programın kasedini UEFA’ya taşımaya hazırlanıyor. Programın yayını sırasında Kanaltürk Televizyonu’ndan Süleyman Rodop’a ulaşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, “Ne Etik Kurulu raporu ne de başka bir şeye gerek var. Bu kasedi UEFA’ya gönderip, ‘İşte Türk futbolunun hali bu’ desek yeter” ifadelerini kullandı ve “Bu sözlerimi programınızda yayınlayabilirsiniz” dedi.  Öztürk, kasedi UEFA’ya gönderme konusunu sarı kırmızılı yönetime teklif edeceğini de sözlerine ekledi.
 

Ayran bile olmaz

 
Erman Toroğlu, programda TFF’nin aldığı kararın değerlendirilmesinin ardından Gökmen Özdenak’la soyduğu salatalıkları yoğurtla karıştırarak cacık yapmaya başladı. Toroğlu, 105. maddeyi okuduktan sonra da “Bırakın cacığı ayran bile olmaz” yorumu yaptı.
 

TFF’yi ayakta alkışladılar

 
Önceki akşam yayınlanan Telegol’ün moderatörü Serhat Ulueren ile yorumcuları Erman Toroğlu, Gökmen Özdenak, Kaya Çilingiroğlu ve Ziya Şengül programı TFF’yi ayakta alkışlayarak açtılar.
 
twitter yorumları
 
@ilkeryilmazz
Eyvahlar olsun şimdi de Telegol’de cacık yapıyorlar!!!
 
@3x3lans 
Erman Hoca, canlı yayında hıyarları soydu, cacığı hazırladı!
 
@1931bar
Telegol harikaydı rahmetli Ümit Usta’nın tahtına göz koymuş.
 
@AhmetDavutt 
Sevgiili Erman Hoca! Benden iyi cacık yapamazsın. Her türlü meydan okurum sana!

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