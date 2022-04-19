Erman Toroğlu: Bundan sonra VAR'a da AVAR'a da inanmıyorum, hepsi göstermelik çünkü oradakiler birilerine hizmet ediyorlar

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, istifa eden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimlerin yer aldığı hakemlere düdük astırmasının Türk futbolu için çok hayırlı olabileceğini ancak yeniden görev alacak hakemlerin kan davası ve intikam almaya başlayacağını belirterek, "Bundan sonra VAR'a da AVAR'a da inanmıyorum. Hepsi göstermelik. Çünkü oradakiler birilerine hizmet ediyorlar, bu da gün yüzüne çıktı. Düşünün bir hafta evvelki bir maçın VAR konuşmasını bir hafta sonra dinlemek isteyip dinleyen, bir yere hizmet eden hakemler var- (dı) - mış… " diye yazdı.

2022-2023 sezonunda "orta oyunu" oynanacağını savunan Toroğlu, "Maalesef bana çok büyük iş düşecek. Beni yoracaklar. Perdenin önünde ve özellikle perdenin arkasında oynayanların alayının gözlerinden öperim" ifadelerini kullandı.

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