Erman Özgür: Ali Koç'un önünde ciddi sorunlar var

Fenerbahçe, yeni başkanını seçti. Ali Koç, Aziz Yıldırım'la girdiği seçim yarışını tarihi bir hezimetle kazandı.

Fanatik gazetesi yazarlarından, eski futbolcu Erman Özgür, Fenerbahçe'de yaşanan seçimi değerlendirdi. Özgür, Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybetmesinin altındaki sebebin futboldaki başarısızlık olduğunu aktardı.

İşte Erman Özgür'ün yazısı:

"Uzun zamandan beri tribüne gelmeyerek tepkisini belli eden taraftarın, Ali Koç heyecanına kongre üyeleri de kayıtsız kalamayarak Fenerbahçe’de koltuğu taraftarın

büyük bölümünün istediği genç isme emanet ettiler.



Bana göre Aziz Yıldırım’a bu kongreyi kaybettiren en önemli detay futboldaki başarısızlık olurken yeni başkan Ali Koç’un önünde çok ciddi sorunlar var.



Ve sorunlar sadece para ile değil, uzun süreli transfer çalışmaları, proje ve sabır ile çözülebilir."