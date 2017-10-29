T24 LogoT24 Logo
Spor

Erman Kunter: Utanç verici bir maçtı

Kunter 21 sayı farkla yenildikleri derbi sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi

29 Ekim 2017 22:46

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş'a 83-62 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, tempolarının çok düşük olduğunu, oyuncuların dinlenemediğini bu durumu toparlamaları gerektiğini söyledi.

Kunter açıklamalarına şöyle devam etti.

"Bizim açımızdan utanç verici bir maçtı. Hiç mücadele edilmiyor. Fenerbahçe yoğun trafikten geldi. Onların mücadele gücüne çıkamadık. Kötü oynayabilir. Tempo çok düşük. Problemimiz var. Oyuncuları dinlendiremiyoruz. Çok fazla idman yapamadık. Çok kötü bir görüntü. Bunu toparlamaya çalışacağız. Oyuncu almaya çalışıyoruz. Araştırma yapıyoruz. İki tane ilave edeceğiz. Bazı oyuncularla da yolları ayırabiliriz. Yan faktörlerde özür değil. Mücadele eksiğini eksiğini kapatmaz. Kapatmamız gerek mücadele gücümüz" dedi.

ETİKETLER

Basketbol süper ligiBasketbolbasketErman Kunteraçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24