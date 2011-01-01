-ERMAN KUNTER FRANSA'DA "YILIN ADAMI" SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Fransa'da yayınlanan spor gazetesi L'equipe, Fransa Birinci Basketbol Ligi takımlarından Cholet'i çalıştıran Türk antrenör Erman Kunter'i (54) ''yılın adamı'' seçti. ''Kunter, yılın adamı'' başlığını atan Fransız spor gazetesi, Kunter'e övgüler yağdırdı. Cholet takımını Fransa Pro-A Ligi şampiyonu yapan, Türk basketbol tarihinin en önemli yıldızlarından Erman Kunter'in toplam 213 kez milli olarak rekora imza attığını yazan gazetede, Kunter'in Fransızca konuştuğu, Fransız hayranı ve şimdi de ''Fransız olduğu'' ifadelerine de yer verildi. 1988'de Fenerbahçe formasıyla 175-101 sonuçlanan Hilalspor maçında 153 sayı atarak rekor kıran ve ilk yarıda attığı 81 sayıyla, bir devrede en fazla sayı üreten basketbolcu olarak da tarihe geçen Kunter'in eski yardımcısı Ruddy Nelhomme, gazeteye yaptığı açıklamada, Kunter'in oyunculuk kariyerinden çok söz etmediğini, anı yaşadığını ve bugün zirvede olduğunu belirtti. Basket News'den muhabir Florent de Lamberterie de, Kunter'in aralarında Hidayet Türkoğlu'nun da bulunduğu bir nesli çıkardığını hatırlatarak, ''Uluslararası yüksek seviyede deneyime sahip, bunu Fransa'da göremiyoruz'' dedi. Kunter'in çalıştırdığı takımın kolayca anlaşıldığı yorumu yapılırken, Nelhomme, Kunter'in çalıştırdığı takımların savunmada sürekli hücum yaptığını söyledi. Lamberterie de, Fransa'da alışılmadık bir duruma dikkati çekerek, Kunter'in her zaman kaliteden çok, sayıya önem verdiğini söylediğini ve çalışmanın ne demek olduğunu bildiğini vurguladı. Cholet takımının eski oyuncularından Steed Tchicamboud ise, Kunter'in antrenmanda sürekli hataları söylediğini, çok oyuncu değişikliği gerektirse de oyuncuların maçta canla başla oynadığını belirtti.