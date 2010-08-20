Erman Hoca çapkınlık turunda yakalandı

T24 - Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun bu görüntüleri çok konuşulacak... Sarışın bir hanım arkadaşıyla barda eğlenen Toroğlu, ilerleyen dakikalarda oldukça samimi görüntüler verdi.

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Aydın'a konuşan Toroğlu ailesiyle ilgi şu açıklamayı yapmıştı: Eşimle evliğimiz sürüyor ama ayrıyız. İki oğlum var. Birisi Milano’da Endüstriyel Tasarım yüksek lisansı yapıyor, öbürü New Hampshire’de Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yapıyor. Babalarının parası var, 60 yaşına kadar okuyacaklar herhalde.