Erling Haaland, tatilde para saçtı

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland sezonun bitmesiyle soluğu Mykonos'ta aldı. Norveçli golcü tatili sırasında dudak uçuklatan harcamasıyla dikkat çekti.

Norveç'in euro 2020'ye katılamamasıyla sezonu erken bitiren Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland soluğu Mykonos'ta aldı.

Avrupa'nın büyük takımlarını peşine takan Haaland, tatilde harcadığı parayla dudak uçuklattı.

Sportime'ın haberine göre 20 yaşındaki golcü, gittiği bir restorantta 500 bin euro hesap ödedi. Norveçli golcü bahşiş olarak ise 30 bin euro bıraktı.