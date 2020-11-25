Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Norveçli yıldızı Erling Haaland, Club Brugge maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole en kısa sürede ulaşan isim oldu. Norveçli oyuncu sadece 12 maçta 16 gole ulaştı.

Geçen sezonun başında Salzburg forması altında 6 maçta 8 gol atan Haaland, devre arasından sonra ve bu sezon B. Dortmund ile 6 maçta 8 gol attı.

Ronaldo 51 maç sonunda bu sayıya ulaşmıştı

Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole Messi 29 maç sonunda, Raul 33 maç sonunda, Cristiano Ronaldo 51 maç sonunda ulaşmıştı. Haaland'a en yakın isimler ise 19 maçta 15 gole ulaşan Ruud van Nistelrooy ve Soldado oldu. Harry Kane ise 20 maçta 15 gol atmıştı