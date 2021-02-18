Erling Haaland durdurulamıyor; Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı grafiğine hız kesmeden devam ediyor. 20 yaşındaki genç futbolcu, Devler Ligi'nde bir takımla 10 gole en hızlı ulaşan isim oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, Sevilla karşısında yenik duruma düştüğü maçta Mahmoud Dahoud ve Erling Haaland'ın(2) golleriyle ilk 45 dakikayı 3-1 önde kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13. maçta 18. golünü atan Haaland, geçen sezondan bu yana en fazla gol sevinci yaşayan Robert Lewandowski ile sayıları eşitledi.

Norveçli bu süreçte rakip olduğu sekiz takımın da filelerini havalandırırken bu sezon Devler Ligi'nde 8 gole ulaştı.

20 yaşındaki futbolcu, ayrıca Roy Makaay'ın(10 maç 10 gol) rekorunu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu.(7 maç 10 gol)