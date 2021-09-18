"Erling Haaland'dan oğluma vermek için forma istedim, gülerek uzaklaştı"

Hednesford Town'ın forveti Reece Styche, Erling Haaland'ın Cebelitarık kaptanı Roy Chipolina'nın oğlu için istediği forma teklifini kabul etmediğini anlattı.

Cebelitarık oyuncuları, Mart ayında oynadıkları maçta kaptanlarının ricasını geri çeviren Erling Haaland'ı görmezden geldiklerini açıkladı.

The Sun'a konuşan Cebelitarık oyuncusu Reece Styche, Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Norveçli yıldızın formasını neden istemediklerini anlattı ve şunları kaydetti:

"Geçen Mart'ta Cebelitarık'ta oynadığımızda kaptanımız Roy Chipolina, Haaland'ın formasını istedi. Norveç 3-0 kazandı ama Haaland gol atamamıştı. Bir saat sonra da oyundan çıktı ve biraz morali bozuktu. İkisi de televizyon röportajlarını yaptıktan sonra, Roy, Haaland'a şöyle dedi:

'Benim küçük oğlum senin büyük bir hayranın, formamızı değiştirmenin bir sakıncası var mı?'

Haaland ona baktı, güldü ve gitti! Pek çok şeyi satın alabilir ama klas satın alamaz. Belki de röportaj kafasını kurcalamıştır. Ancak ne olursa olsun küçük bir çocuğun gününü, ayını, yılını mutlu etme şansı vardı ve hayır dedi. Bu yüzden kimse onun formasını Oslo'da istemedi."

Norveç ile Cebelitarık maçlarında ne oldu?

Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin grubunda yer alan Norveç ile Cebelitarık bu yıl iki maçta karşı karşıya geldi.

Mart ayında Cebelitarık'ta oynanan karşılaşma, 3-0 Norveç üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu karşılaşmada Erling Haaland gol kaydedemezken Alexander Sörloth, Kristian Thorstvedt ve Jonas Svensson ülkesi adına skor üreten isimler oldu.

Rövanş mücadelesinde ise Norveç, 5-1 galip gelen taraf olurken Erling Haalan bu maçta hat-trick yaptı. Kristian Thorstvedt ile Alexander Sörloth da yine skora katkı veren isimlerdi. Cebelitarık'ın tek golünü ise Reece Styche kaydetti. (Goal Türkiye)