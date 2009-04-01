'Er'lerin oy kullanması seçimi bozdu

Çorum’un Mecitözü ilçesinde, izne gelen 3 erin oy kullandığı belirlenince, seçim iptal oldu. Yasaya göre vatani görevini yapan kişilerin oy kullanamayacağını belirten İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Bıyık, seçimin tekrarlanacağını söyledi.



Mecitözü Belediye Başkanlığı için CHP’li Selçuk Aksoy ile AKP’li Nihat Özarslan'ın kıyasıya mücadelesi sonucunda, seçimi 1 oy farkla Aksoy kazandı. Ancak 1505 oy alarak seçimi kaybeden Özarslan İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ederek, erlerin de oy kullandığını ileri sürdü.



Seçim Kurulu, 15 sandıktaki 3 bin 450 oyu tekrar sayarken, erlerin oy kullandığı iddialarını da araştırdı. İkinci kez yapılan sayım sonucunda, sandıklardan bu kez 1 oyla seçimi kaybeden AKP’nin adayı Nihat Özarslan’a 1504 oy, CHP’nin adayı Aksoy’a 1502 oy çıktı. Ancak, İlçe Seçim Kurulu'nca yapılan incelemede, izinli olarak ilçeye gelen 3 askerin de oy kullandığı belirlendi.



Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu 29 Mart seçimlerinin iptaline karar verdi. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Bıyık, yasaya göre vatani görevini yapan kişilerin oy kullanamayacağını belirterek, “Yaptığımız incelemede izinli olarak ilçeye gelen 3 erbaşın oy kullandığını tespit ettik. Bu nedenle seçimin iptal edilerek tekrarlanmasına karar verdik” dedi.



Bıyık, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimine göre tekrarlanacak seçimin 7 Haziran pazar günü yapılacağını söyledi.



