Erler komutanlarını TBMM'ye şikayet etti: Taş taşıdık, köpeklerin pisliğini temizledik!

Balıkesir Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda askerlik yapan üç arkadaş, Meclis'e şikayette bulunarak kendilerine taş kırdırıldığı, iki bekçi köpeğinin kulübesinin yaptırıldığı ve pisliklerin de temizlettirildiğini söylediler.

Balıkesir Erdek Deniz Üs Komutanlığı’nda askerlik yapan üç arkadaş, Meclis’e ilginç şikayetlerde bulundu. Şikayette kendilerine birlik içerisine yaptırılan şelale için taş kırdırıldığı, su akmayınca üzerine toprak doldurulup, ağaç diktirildiğini ve iki bekçi köpeğinin kulübesinin kendilerine yaptırıldığını belirten erler, “Pisliklerini de bize temizlettirildi” iddiasında bulundular.

Umut Erdem'in Radikal'de yer alan haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şelale yapılma iddiasıyla ilgili olarak Deniz Albay İ.T. hakkında iddianame hazırlandığını, köpeklerin ise demirbaşa kayıtlı olduğunu ve her türlü bakımının yönerge gereğince erler vasıtasıyla yapıldığını kaydetti.

Şelale iddianamesi

Siirt’te yaşayan Y.O. ve 2 arkadaşı, Erdek Deniz Üs Komutanlığı’nda yaptıkları askerlik hizmeti sırasında keyfi ve haksız uygulamalara maruz kaldıkları iddiasıyla TBMM Dilekçe Komisyonu’na şikayette bulundu. Dilekçeyi işleme alan Komisyon, şikayeti MSB’ye sordu. MSB’den Meclis’e gelen yanıtta iddialarla ilgili şunlar aktarıldı: “Birlik içine şelale yapılması iddiasına iliskin olarak, Deniz Albay İ.T., hakkında Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca 20 Eylül 2013 tarihli iddianame hazırlanmıştır. Mahkemece iddianame iade edilmiştir. Savcılığın iade kararına itiraz etmesi üzerine, 5. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin 23 Ekim 2013 tarihli duruşmasız işlere ait kararı ile Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. Soruşturma incelenmektedir...”