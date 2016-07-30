Erler Film'in 60 yıllık arşivi internete yüklenecek

Erler Film'in arşivdeki 205 film ile 4 bin 264 bölüm televizyon dizisi, müzik ve eğlence programları internet üzerinden izlenebilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türker İnanoğlu, 80 yaşında olduğunu ve 60 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Seyircinin 60 yıllık birikimi izlemesini istediğini belirten İnanoğlu, "Arşivler hep ölümden sonra açılır. Ben arşivimi ölmeden önce açmak istedim. Amacım tamamen, ölmeden önce dünya gözüyle seyircilerin arşivimizi gördüğünü, mutlu olduğunu görmek ve hissetmek." dedi.

İnanoğlu, 205 film ile 4 bin 264 bölüm televizyon dizisi, müzik ve eğlence programlarından oluşan arşivi internete yüklemenin Erler Film'e bir katkısı olmadığını ancak Türker İnanoğlu Vakfı'na (TÜRVAK) fayda sağlayacağını ifade etti.

Arşivden YouTube'a ilk olarak Hadi Çaman ve Füsun Erbulak'ın rol aldığı "Üçlü İlişki" isimli oyun ile Gülşen Bubikoğlu ve Müjdat Gezen'in oyuncuları arasında yer aldığı 1981 yapımı "Gırgıriye" filmi eklendi.