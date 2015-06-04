Erktolia cinsiyetçiliğe karşı çıktı, IKEA tabelaları kaldırdı!

Uluslararası cinsiyetçilik karşıtı internet ağı Macholand.org’un Türkiye platformu olan erktolia eylemlerine hızla devam ederken, başarıya ulaşan eylemlerinin sayısı da artmaya devam ediyor.

Bu sefer erktolia’nın ağına IKEA Ankara Mamak mağazasında çekilen bir fotoğraf takıldı. Çocuk mobilyalarının teşhir edildiği bölüm ve aynı zamanda çocukların oynayarak zaman geçirebileceği biçimde tasarlanmış olan alanda, “Defne’nin mutfağı” ve “Kerem’in atölyesi” tabelaları bulunmaktaydı.

Toplumsal cinsiyet rolleri pekiştiriliyor

Çıkmış oldukları eylem ile toplumsal cinsiyet rollerinin yalnızca aile içi eğitimle değil, aynı zamanda toplumsal eğitimle de vuku bulduğunu belirten erktolia, bu gibi örneklerle cinsiyetçiliğin bireylere daha çocuk yaştan itibaren sosyalleşme ortamlarında da öğretildiğinin altını çizdi. Bir kız çocuğunun arabalarla oynayabileceğinin, atölyede tamirat yapabileceğinin, bir oğlan çocuğunun ise mutfak gereçleriyle ya da oyuncak bebeklerle oynayabileceğinin önemini vurgulayan erktolia çocuklara cinsiyetlerine göre ilgi alanı sunulan ve “doğal” gibi görünen bu yetiştirme tarzının karşısında durduğunu belirtti.

29 Mayıs 2015 gününde IKEA’ya karşı change.org üzerinden imza eylemi başlatan erktolia bugün bir kazanıma daha imza attı.

IKEA tabelaları kaldırdı

Yürütülen imza eylemine destek veren 800’e yakın destekçi ile eylem ses getirdi. IKEA Türkiye ile yürütülen yapıcı diyalog sonucunda IKEA Ankara Mamak mağazasından tabelalar kaldırıldı. IKEA Türkiye aşağıdaki açıklamayı oyun alanının yeni halinin de gösterildiği bir fotoğraf ile birlikte imza eylemini başlatan erktolia’ya gönderdi.

Amaç linç etmek değil, cinsiyetçi algıyı değiştirmek

erktolia bu eylemden sonra IKEA Türkiye’ye ivedi cevabından, diyaloğa açık oluşlarından ve harekete geçerek tek bir mağazada bulunan bu hatayı düzeltmelerinden ötürü teşekkür ederek, amaçlarının bir markayı karalamak değil, cinsiyetçi algının değişimi için, markalarla beraber çalışmak olduğunu belirtti. Daha önce de Doğadan ve Leman Kültür markalarında yer alan cinsiyetçiliğe karşı eylemler yürüten erktolia, bu eylemler sayesinde Türkiye’de cinsiyetçilikle mücadele alanında yol kat edilmeye başlandığının da altını çizdi.