Erkin Koray'a ‘Fesupanallah' tazminatı

'Fesupanallah' şarkısı bir reklam filminde izinsiz kullanılan sanatçı Erkin Koray, 20 bin TL tazminat alacak.

Usta sanatçı, şarkıyı kullanan şirkete dava açarak, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 50 bin liralık manevi tazminat talep etti. Müzik şirketi, şarkının ‘Weily Weily' adlı bir eser olduğunu ve kullanım haklarına sahip olduğunu iddia etti.

Şirketin davanın reddini istedi. Mahkeme ise şirketin ‘Fesuphanallah' isimli eserin bestesi üzerinde hak sahibi olduğunun ispatlanamadığına karar verdi.

Mahkeme, şirketin, Koray'a 20 bin lira manevi tazminat ödemesinde karar kıldı.