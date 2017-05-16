Erkene alınan Kuran kursları okulların kapanmasından üç gün sonra başlayacak; gerekçe, motivasyon

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in "En çok önem verdiğimiz çalışma" dediği yaz Kuran kursları, bu yıl 3 hafta erkene alındı. Yaz Kuran kursları okulların kapanmasından üç gün sonra başlayacak ve üç ay boyunca sürecek. Diyanet tarafından gönderilen “Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları”ndaki açıklamaya göre, öğrencilerin motivasyonu konusunda 12 Haziran’ın uygun olacağı savunuldu.

BirGün gazetesinden Çağlar Ballıktaş'ın haberine göre, yaz Kuran kurslarının başlama tarihi de bu yıl okulların kapanmasından üç gün sonrası olarak belirlendi. Okul öncesinden, ilköğretimden ve ortaöğretimden yaz Kuran kurslarına gidecek öğrenciler, temmuz ayında başlaması planlanan kurslara 12 Haziran’da başlayacak.

Daha önce yaz Kuran kurslarının 3 Temmuz’da açılması ile ilgili yapılan planlamada değişikliğe gidildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuran kurslarının başlangıç tarihi üç hafta erkene alındı. Kuran kurslarında çocuklara verilecek eğitim 3 ay boyunca aralıksız şekilde sürecek.

Gerekçe: Uygun motivasyon

Diyanet tarafından gönderilen “Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları”ndaki açıklamaya göre, öğrencilerin motivasyonu konusunda 12 Haziran’ın uygun olacağı savunuldu. Açıklamada, “9 Haziran tarihinde okulların kapanmasının ardından 12 Haziran Pazartesi günü yaz Kur’an kurslarının açılması uygun görülmüştür” dendi.

Okul ortamı yaratılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonunu sağladığı yaz Kuran kursları uygulama esaslarındaki açıklamada, öğrencilerin Kuran eğitiminin yanı sıra çeşitli etkinliklerinden faydalanabileceği ifade edildi. Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığı ve bu protokol ile öğrenciler için iftar programlarının yanı sıra spor, gezi gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.

Gezici Kuran kursu

Yaz aylarında her çocuğun Kuran kursuna gitmesini isteyen Diyanet, mevsimlik işçi çocuklarına da özel bir program hazırladı. Diyanet açıklamasında, çocukların yaz Kuran kursu faaliyetlerinden faydalanması amacıyla mevsimlik işçilerin bulunduğu yerlerde de kursların açılacağını bildirdi.

"Dinsel olanı partileştirme peşindeler"

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararına tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP’nin kendi iktidarını pekiştirmek için toplumun dini değerlerini sömürdüğünü söyledi.

"Yapılan yatırımlar sonucu dinin piyasalaştırılarak suiistimal edildiğini" savunan Emir, "çocukların 3 aylık dönemde aralıksız dini eğitime alınmasının dini değil, politik bir karar olduğu" iddiasını ileri sürdü. "AKP’nin referandum sonrası hız kazanan parti devleti anlayışına daha da hız kazandırmaya çalıştığını" kaydeden Emir, "Camilerin statülerinin bile değiştirilerek 6-7 gruba ayrılması bunun yansımasıdır. Yakında camilerin önüne AKP bayrağı bile asabilirler. Çocukların en yakın bilgiye ulaşabildiği Wikipedia’yı yasaklayan akılla, yaz Kur’an kurslarına yatırım yapanlar aynı akıldır" dedi.

"Her yıl öğrenci sayısı artıyor"

Kuran kurslarına katılan öğrenci sayısının her yıl olduğu gibi bu yıl da artması bekleniyor. Özellikle öğrenci velileri üzerinde bu yönde bir çalışma yapan AKP döneminde 15 yılda Kuran kursuna giden öğrenci sayısı 964 bin 973’ten 6,5 milyona yükseldi.