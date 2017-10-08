Erkenci salatalık yüz güldürmedi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde örtü altı salatalık hasadı başladı. İlk salatalıklar iç piyasaya sürülürken, fiyatlar üreticiyi memnun etmedi. Geçen yıl 1.70 liraya alıcı bulan erkenci salatalık bu yıl 60- 70 kuruşa düştü. Gazipaşa Hal ve Komisyoncular Dernek Başkanı Hamdi Fidan, fiyatların yükselmesini umduklarını söyledi.

Gazipaşa\'da 30 bin 500 dekar örtü altı alanda sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Bunun 2500 dekarında muz, 7 bin dekarında çilek, 9 bin dekarında salatalık, 5 bin 500 dekarında domates ve 6 bin 500 dekarında da fasulye, patlıcan, biber gibi ürünler yetiştiriliyor. Ürünler iç pazarda ve ihracatta değerlendirilirken, bunların en önemlileri arasında yer alan salatalıkta erkenci türün hasadına başlandı. Seralardan toplanan ilk salatalıklar halde alıcı bulmaya başladı. Geçen yıl 1.70 liraya alıcı bulan salatalık bu yıl 60- 70 kuruşa geriledi. Geçen yıla göre fiyatlarda umduğunu bulamayan üretici fiyatların yükselmesini bekliyor.

\'FİYATLAR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRMÜYOR\'

Gazipaşa Hal ve Komisyoncular Dernek Başkanı Hamdi Fidan, iyi bir sezon geçirmeyi umduklarını belirterek, erkenci salatalığın yüzleri güldürmediğini söyledi. İlerleyen günlerde fiyatların yükselmesini umduklarını aktaran Fidan, \"Hayırlısıyla sezonumuzu açtık. Fiyatlar yüzümüzü güldürmüyor ama ilerleyen günlerde düzeleceğini umuyorum. Yeni sezonun tüm çiftçilerimize, komisyonculara hayırlı olmasını diliyorum. Dilerim bol kazançlı bereketli bir yıl olur\" dedi.

\'İHRACATIMIZ DAHA BAŞLAMADI\'

Komisyoncu Serkan Altın da \"İlk erkenci salatalıklarımız yurt içine yollanmakta. İhracatımız daha başlamadı. Fiyatlar şu anda çiftçinin yüzünü güldürmüyor. Erkenci salatalığın fiyatı geçen seneye göre biraz kötü. 60- 70 kuruş civarında gidiyor. Bunda hava şartlarının da etkisi var. Kalitede sıkıntımız yok, kalitemiz iyi. Her zamanki gibi Gazipaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün denetiminde ilaç, gübre kalıntısı olmadan, üreticiden tüketiciye aracılık yapmaktayız. Mahsullerimiz en iyi şekilde işçilik, en iyi şekilde düzen yapılarak tüketiciye ulaştırılıyor\" diye konuştu.



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