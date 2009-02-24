Erken yaşta sigara içmek MS riskini artırıyor

Nisan ayında Amerikan Nöroloji Akademisi'nin 61'inci yıllık toplantısında sunulacak olan araştırma, 87 MS hastasını kapsıyor. Katılımcılar sigara içmeyenler, erken yaşta sigaraya başlayanlar (17 yaşından önce) ve daha geç sigaraya başlayanlar (17 ve üstü yaşlarda) şeklinde 3 gruba ayrıldı. Bu kişiler yaş, cinsiyet bakımından eşleştirildi ve MS hastası olmayan 435 kişi ile karşılaştırıldı.Erken yaşta sigaraya başlayanların, hiç sigara içmeyenlere göre 2,7 kez daha fazla MS hastalığı görülme riskine sahip olduğu bulundu. Daha geç başlayanların ise hastalık için artan riskleri olmadığı görüldü. MS hastalarının yüzde 32'sinden fazlası erken yaşta sigara başlayanlardı.Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Joseph Finkelstein, "Çalışmalar çevresel faktörlerin MS hastalığında önemli bir rol oynadığını gösterdi. Erken yaşta sigaraya başlamak da kaçınılması gereken çevresel bir faktör" dedi.