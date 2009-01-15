Erken yaşta sigara içmek en önemli kanser nedeni

Obezite de kanser nedenleri arasında

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Artaç, yaptığı açıklamada, kanser vakalarının sayısının sürekli arttığını, hastanelerine her geçen gün daha fazla kanserli hasta geldiğini söyledi.Konya'da kanser vakalarında ilk sırayı akciğer kanserinin aldığını, bunu mide ve meme kanserinin takip ettiğini ifade eden Artaç, toplumumuzda kansere yakalanma sıklığının 100 binde 150 kişi olduğunu belirtti.Artaç, akciğer kanserinin yüzde 85'inin sigaradan, geri kalanının da çeşitli nedenlerden kaynaklandığını dile getirerek, sigara içenlerin ise yüzde 10 ile yüzde 20'sinin kansere yakalandığını anlattı.Akciğer kanserinin erken teşhisi ve taramasıyla ilgili bugüne kadar bir program bulunamadığını dile getiren Artaç, şunları kaydetti: ''Kanserde ilk sırada gelen akciğer kanserinin en önemli nedeni ilköğretim çağında sigaraya başlanmasıdır. Çünkü sigaraya erken yaşta başlamış birinin sigarayı bırakma şansı sadece yüzde 30 olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kanserden korunmak için önlem, ilköğretim okulu çağındaki çocukların sigaradan uzak tutulmasıyla alınabilir. Bunun için okullarda çeşitli programlar yapılabilir, öğrenciler bu konuda bilinçlendirilebilir. Yani kanserden korunmak için önce çocuklarımızı sigaranın olumsuz etkilerinden korumak zorundayız. Yoksa kanser insan yaşamına son verebildiği gibi tedavi masrafları devleti ekonomik açıdan ağır yük altına sokmaktadır.''Akciğer kanserinin en önemli belirtisinin öksürük, nefes darlığı ve balgamda kan görülmesi olduğunu ifade eden Artaç, kanserden korunmak için sigaranın bırakılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.Kansere sadece sigaranın neden olmadığını, kirli havanın, doğal olmayan yiyeceklerle beslenmenin ve hareketsiz yaşamın da kansere yol açan etkenler arasında bulunduğunu anlatan Artaç, ''Doğal gıdalarla beslenilmesine ve bitkilerde ilaç kalıntısının bulunmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca spordan uzak bir yaşam yerine sporla iç içe bir yaşam düzenine geçilmesi de kanserden korucuyu önlemlerden biridir'' dedi.Sağlıklı ve düzenli beslenmenin de kanserden korunmak için şart olduğunu vurgulayan Artaç, ''Fazla kilo aldırmayacak bir beslenme alışkanlığı kazanılmalıdır. Çünkü, obezitenin birçok kanser türüne zemin hazırladığı bilinmektedir. Bu nedenle ideal kiloda bulunmak kişiyi kanser riskine karşı koruyacaktır'' diye konuştu.Artaç, günlük hayatta çevredeki pek çok şeyin kanserojen etki yapabileceğini, önemli olanın kanserden korunmak için olabildiğince dikkat göstermek olduğunu sözlerine ekledi.